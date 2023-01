Официално: Байдън обяви колко танка "Ейбрамс" отиват в Украйна (ВИДЕО)

Става въпрос за общо 31 танка "Ейбрамс". "Това са най-изпитаните танкове в света, но и най-трудните за ползване. Затова даваме и частите, които ще са необходими за поддръжката им. Ще започнем да тренираме и украински военни как да ползват машините възможно най-бързо", подчерта Байдън.

Американският президент уточни, че танковете се дават, за да може украинците да се борят да си върнат завладените от руснаците украински земи и да противодействат на променящата се руска военна тактика, която все повече залага на използване на числено превъзходство в пехотни атаки, макар и с цената на много жертви. Байдън предупреди и, че прехвърлянето на танковете ще отнеме време.

"Това не е заплаха за атака на Русия, това е да може Украйна да защити и опази украинската земя", подчерта американският държавен глава.

⚡️⚡️ Joe Biden announced the transfer of 31 Abrams tanks to Ukraine, as well as eight M88 recovery armored vehicles. pic.twitter.com/d0uzEdNhrv