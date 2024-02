Украинското разузнаване потвърди, че Русия ползва Starlink (ВИДЕО)

Украинските разузнавачи публикуваха разговор между руснаци. "Прехващането на разговора свидетелства за това, че за осигуряването на достъп към интернет терминали на Starlink са установени в подразделения на 83-та отделна гвардейска десантно-щурмова бригада на руската армия.", се казва в съобщение на Главното разузнавателно управление на Украйна.

‼️ The Main Intelligence Directorate of Ukraine has confirmed the use of Starlink by Russians



"Yes, cases of the use of these devices by the Russians have been recorded. This is beginning to gain a systemic character," - said the speaker of the Main Directorate of Intelligence… pic.twitter.com/cQDBiT4XF9