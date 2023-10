Украйна атакува Русия с десетки дронове (ВИДЕО)

Не е ясно какво се е случило с останалите 7 дрона, защото глаголът "прехващам" не означава изрично "свалени". В основните прокремълски руски телеграм канали - Mash, Baza и Shot, както и в известния с по-опозиционен характер ASTRA, няма никакви снимки и кадри на случилото се. Това кореспондира с политиката на явно затягане на отразяването на войната в Украйна, особено когато става въпрос за събития, които са в ущърб на Русия.

Още: Руски данни за жертви в Белгород, след като руско ПВО свали дрон (ВИДЕО)

Две баталаьонно-тактически групи и поне няколко по-малки единици – това е силата, която руската армия хвърли в поредния си опит да се справи с Авдеевка. Оценката е на мониторингова група, водена от украински офицер от запаса – в Twitter той публикува анализи под псевдонима Tatarigami. Анализът е на база публични данни (видеа и снимки), както и сателитни данни.

Едната руска група атакува от североизток, другата – от югозапад. Североизточната руска група постигна по-голям напредък – главно заради използването на бронирана техника и артилерия, като някои нейни части дори достигнаха жп линията, но целта да бъдат превзети Северно (6 километра западно от Авдеевка) и Тоненко (5 километра северозападно от Авдеевка) не е постигната.

Цената обаче е жестока – до 12 октомври руснаците са загубили поне 45 единици военна техника, предимно танкове и бронетранспортьори, като това е консервативна оценка и загубите са по-големи, предупреждават украинските анализатори. Въпреки това те са на мнение, че на някои места украинската защита е била хваната неподготвена, макар да е имало достатъчно разузнавателни данни за готвената руска офанзива. Съответно, има руски пробиви на места по фланговете и в тила на Авдеевка. Украинските експерти предупреждават, че и при Бахмут в началото е било така – големи руски загуби, но в крайна сметка руснаците са се преборили да подсигурят фланговете и оттам насетне е било въпрос на време украинците да отстъпят града. При Авдееква оперативният контекст е различен, но все още не може да се каже, че ситуацията е стабилизирана за украинската страна. Изглежда руснаците концентрират значителен ресурс при Авдеевка, потенциално повече бронирана техника и войници, отколкото досега загубиха – вече четвърти ден боевете текат и това е показателно, че руската армия има потенциал да осъществи още напредък, а руското военно и политическо ръководство вече показа специално при Бахмут, че не се интересува особено от чудовищни загуби при постигането на политическа цел, предупреждават украинските военни анализатори.

Руската операция изглежда политически, а не военно мотивирана – Украйна е невероятно да започне офанзива от Авдеевка, която е отдавна укрепена за защита. Русия иска значима от гледна точка престиж победа предвид че украинската контраофанзива досега не постигна върщане на друг голям град, смятат украинските анализатори. Руското послание с атаката на Авдееква и тази към Купянск е – въпреки, че Запада ви помага, Русия пак постига победи, заключва украинската мониторингова група.

Авдеевка за 3 дни: Не става толкова бързо, констатират руски военни блогъри (ВИДЕО)

Иначе, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб има леко намаляване на интензивността на бойните действия при Авдеевка. Отблъснати са 15 руски пехотни атаки, след като в последните 3 дни бяха поне по 20. Украинците посочват като възлови точки на боеве Тоненко и Първомайско. Общо на целия фронт в Украйна е имало над 60 бойни сблъсъка през последните 24 часа, което също е значително понижение спрямо предните дни, когато украинската статистика сочеше средно по 100 бойни сблъсъка.

Командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски подчерта, че руснаците атакуват по-интензивно в направлението към Купянск и по линията Сватово - Кремена (Харковска и Луганска област), но и че украинците са готови да се защитават. За изминалите 24 часа е имало 10 отблъснати руски пехоти атаки при Синковка (8 километра североизточно от Купянск) и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск).

Геолокализирани видеокадри с руски обстрел по украински части показват, че украинците са подобрили позициите си при Макеевка - на 22 километра северозападно от Кремена. Това е основната точка на боеве в последните дни.

RU TOS-1 shelling by the 5th MR Brigade on Ukrainian positions north of Makiivka.

Locations:

#1 47.9657209624, 37.4956322053

#2 47.9648733941, 37.4982907995@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/uJc4icl3zN