Руснаците крият, но поражения след украинската атака с дронове има (ВИДЕО)

Това стана ясно от видео в социалните мрежи, на което се вижда нападението - дрон пуска няколко гранати и следва взрив.

Подстанцията захранва руски военни обекти и затова ударът е важен за украинците. По-рано днес руското военно министерство обяви в „Телеграм“, че е прехванало 27 украински дрона – от тях 18 над Курска област и два – над Белгородска. Какво точно е станало с останалите 7 безпилотни машини, от ведомството на Сергей Шойгу не предоставиха никакви данни, а същото се отнася за руските канали в „Телеграм“. Ясно се вижда обаче, че поражения има.

Ръководителят на региона Вячеслав Гладков заяви, че две взривни устройства са били пуснати от безпилотен самолет в село Красная Яруга. Не били нанесени щети, предава думите му "Телеграм" каналът Astra. В резултат на нападението електрозахранването в селото е било нарушено. "В момента електрозахранването е частично възстановено и работата продължава", заяви Гладков, но не съобщава конкретно за нападението срещу подстанцията.

Днес, 15 октомври, се е чула и експлозия в окупирания от руснаците Луганск. На кадри в социалните мрежи се вижда облак дим, издигащ се над квартал „Каменоброд“.

По-рано се чуха и гръмки взривове в Севастопол. Назначеният от руснаците губернатор на града Михаил Развожаев ги обясни с учения със свръхзвукови бомбардировачи. Колко може да се вярва на неговите обяснения си личи постоянно, последният случай е пресен - с кораба "Павел Державин": Пак пуши: Сигнал за взрив на борда на руски военен кораб (ВИДЕО).

Експлозия е имало в украинския регион Херсон. Ударна вълна е повредила преддверието на един от вагоните на влак № 102 Херсон-Киев, съобщиха от украинските жп линии. Повредени са и няколко прозореца. Няма ранени сред пътниците. Влакът вече е напуснал зоната на обстрела и продължава да се движи по разписание.

Общо от сутринта окупаторите са хвърлили 11 въздушни бомби върху Херсонска област, пише "Украйна Сейчас".

Междувременно стана ясно, че Украйна ще наеме системи за противовъздушна отбрана, за да засили защитата си през зимния сезон. На въпрос от кои страни ще дойде ПВО, говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат заяви: "За съжаление, не мога да кажа кои са тези държави. Тази информация е чувствителна, партньорите не пожелаха да я кажем".

