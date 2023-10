Авдеевка за 3 дни: Не става толкова бързо, констатират руски военни блогъри (ВИДЕО)

Особено показателни са две публикации от руски източници, запазени от естонския блогър WarTranslated в Twitter. Първата е на руския военен блогър Владислав Шуригин – той изрично подчертава, че "не се получи бързо да ги обкръжим". Шуригин говори как на първи ден от операцията имало руски успех от север, при кокосовия завод, където руснаците превзели важна височина при сметището на завода (още на следващия ден руския сепаратист Егор Гузенко с позивна Тринадесетия се оплака, че украинците са си върнали позицията: Щурмът на Авдеевка: Руски сепаратист псува как руснаци лъжат, руски танкове горят (ВИДЕО). От юг обаче руснаците не направили нищо – руският военен блогър твърди, че украинците бързо се организирали, използвали дори HIMARS срещу напредващата руска пехота и стабилизирали ситуацията. Шуригин се оплаква, че макар руската артилерия да има огнево превъзходство, украинците успяват да използват гаубиците си професионално, да сменят бързо позиции и по този начин да не позволяват руската армия да наложи артилерийски контрол. Руският анализатор добавя и, че може да се очакват "мощни украински контраатаки".

Един от най-известните проруски сепаратисти Андрей Морозов, с позивна Мурц също изобщо не е щастлив как се развиват нещата при Авдеевка. Той изрично пише за руската артилерия – че с калибър 152 милиметра не може да се пробият бетонни укрепления, а такива при Авдеевка са много, защото градът е укрепван от украинците от 2014 година насам. "Да обстрелваме и "орем" околните полета няма да помогне много", заключва Мурц. По думите му, на някои места при Авдеевка има по-слабо защитени позиции и превземането им ще подлъже "другарите генерали" да си мислят и да искат бързо превземане на Авдеевка, което обаче е невъзможно според неговата оценка. Той охарактеризира "бъдещето" и с показателен виц: "По съветско време, с мисъл да се подобри демографията, питат млад руски учен какво му трябва, за да направи семейство. Жена и 9 месеца, отговаря той. Няма толкова време – даваме ти 9 жени и 1 месец, гласи властовата констатация". Анализът на Мурц е включен и в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), а на неговия фон вече се появиха видеокадри как руски БТР прегазва руски войник и след това изглежда е ударен от приятелски огън:

The occupiers hit their own IFV, which ran over a Russian soldier hiding behind the armored vehicle



There are three things to watch forever: how fire burns, how water flows and how Russian occupiers kill each other. pic.twitter.com/w4oJ5bAf99 — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2023

Други руски военни блогъри като Борис Рожин и "Двама майори" (препратки в библиографията на дневния анализ на ISW) твърдят, че руското военно командване максимално засекретява данните от военната операция при Авдеевка с цел да не се получават неоправдани медийни истерии за бърза руска победа. Все пак има геолокализирани видеокадри, които подсказват, че руснаците имат напредък южно от Красногоровка (5 километра северно от Авдеевка) и югоизточно от Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка):

Официално Русия се хвали

На този фон от букет от съобщения в Телеграм, постоянният руски представител в ООН Василий Небензя обяви, че украинската контраофанзива е приключила и Русия вече е в атака по целия фронт в Украйна. Той говори в типичния за руската пропаганда стил – как "западните покровители" обучавали "украинските диверсанти" и режимът в Киев използвал "откровено терористични методи".

Permanent Representative of the Russian Federation to the UN Nebenzya said that “The Russian Armed Forces have already switched to active combat operations on almost the entire front for several days now. The Ukrainian counteroffensive is over.” pic.twitter.com/4Rc2Z9DNSy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2023

На този фон британското военно разузнаване посочи, че от 21 дни руснаците не са атакували цели в Украйна с ракети – използват само дронове. Британската оценка е, че Русия няма достатъчно резерви и се стреми да натрупа такива за зимата, когато вероятно ще се цели в украинската енергийна инфраструктура. Има и намек, че дроновете-камикадзе "Шахед" всъщност са оръжие, на което може да се разчита повече и затова руснаците го ползват повече от собствените си ракети.

Burning Russian equipment in the vicinity of Avdiivka. Border Guards are part of the defense and are actively repelling Russian attacks. pic.twitter.com/rnqDyaPlFF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2023

Другите сектори на фронта в Украйна

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, през изминалите 24 часа е имало точно 100 бойни сблъсъка по целия фронт в страната. Интензивността при Авдеевка и Маринка се запазва както в предходните 2 денонощия – украинците съобщават за отбити 20 руски пехотни атаки при Авдеевка, както и 15 при Маринка.

Yet another tank in the Avdiivka direction destroyed after which its crew abandoned it and ran. Footage by the 53rd mechanized brigade, defending the area. pic.twitter.com/vcRIYNANAN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2023

Прави впечатление активизация на руснаците при Купянск – имало е 20 спрени руски пехотни атаки при Синковка (8 километра североизточно от Купянск) и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск). От руска страна в канала в Телеграм на доброволческите формирования "Щурм Осетия" и "Алания" има твърдение за сериозен руски напредък неизвестно точно къде при Авдеевка и Купянск – съобщението е съвсем кратко и няма никакви видеокадри, които да го потвърждават. Има отделни руски твърдения в Телеграм за превзети украински позиции на неуточенени места при Синковка, както и по линията Сватово – Кремена – отново без никакви визуални доказателства. За сметка на това руският военен канал "Двама майори" твърди, че резервната 25-та руска армия среща организационни проблеми, липсва ѝ опит и това забавя руското настъпление в Луганска и Харковска област: Не достигат войници: Русия за първи път изпраща части от 25-а армия в Украйна. ISW цитира и руското военно министерство, според което били отбити украински атаки при Синковка, Ивановка, Диброва (3 километра югоизточно от Кремена), Ямполовка (16 километра западно от Кремена, Торско (18 километра северозападно от Кремена) и в горския резерват Серебрянка, което явно показва, че украинците съвсем не са оставили нещата само в защита.

При Бахмут няма потвърдени промени на позиции – основната битка е при жп линията на изток от Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка (5-13 километра юг-югоизток от Бахмут):

[Explicit content warning] Another video from the 3rd Assault Brigade in Andriivka, Bakhmut, including the gruesome bit that has already been shared earlier. pic.twitter.com/eLvPcVy3FE — Dmitri (@wartranslated) October 13, 2023

В Запорожието украинците се приближават към Копани, на 5 километра северозападно от Работино и 11 километра югозападно от Орехов по направлението към Токмак и Мелитопол). Там има и руски опит с контраатаки да бъде спрян украинския напредък. В този район На границата с Донецка област, по направлението Велика Новоселка – Бердянск обаче военните действия затихнаха и се водят предимно позиционни битки.

Geolocated by Cyberboroshno. Already marked on our map as UA controlled forward positions.



📍47.49038112,35.75608804 pic.twitter.com/uwOd4oDtxM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2023

Украинският военен наблюдател Константин Машовец констатира, че по източния бряг на река Днепър руснаците се мъчат да се укрепят колкото се може повече, защото още се опасяват от мащабен украински десант. Част от руските усилия е изграждане и на минни полета – при Каховка и Малокаховка.

