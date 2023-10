Щурмът на Авдеевка: Руски сепаратист псува как руснаци лъжат, руски танкове горят (ВИДЕО)

Горящи танкове и много жертви: Руският напън към Авдеевка и Купянск (ВИДЕО и СНИМКИ)

Footage from the 129th Separate Territorial Defense Brigade, west of Krasnohorivka, north of Avdiivka. A Russian tank immobilized after it presumably hit a mine. Infantry ran away immediately after. pic.twitter.com/xMiQd2YMZr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2023

"Има битки в покрайнините, сериозни битки, но "сметището на Авдеевка" (бел. ред. - при завода за кокс на града) все още остава при вражеските сили. Спрете с глупостите. Глупостите ви създават само проблеми, ш*б*ни изроди", добавя Гузенко в друга своя публикация. Освен това, той категорично посочва и руски източник, който лъже как бил превзет коксовият завод:

По-оптимистичен руски поглед

"Щурмът продължава. Работим. Вражеската артилерия практически мълчи, но има много укрепления с картечници и гранатомети. Врагът е уморен, усеща се. Продължаваме да натискаме. Буквално напредваме метър по метър" - това кратко обяснение на руски войник на фронта цитира руският пропагандист и кореспондент на "Комсомолская правда" Александър Коц.

Avdiivka sector. For these Russians the offensive has ended. Fighting does continue in the area and is very fierce at this moment. pic.twitter.com/b1Wl7fUgxR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2023

Колко напредват?

На фона на тези руски гледни точки, командващият Таврийското направление на украинската армия генерал Александър Тарнавски съобщава в канала си в Телеграм следното: "Общите загуби на противника (за денонощието) възлизат на 754 души (бел. ред. - под загуби се има предвид убити и ранени). Унищожени са 112 единици бойна техника на противника – сред тях по-специално 23 танка, 73 бронирани машини, 9 артилерийски системи". Тези числа обаче са за цялото направление, не само Авдеевка – то включва и Запорожка област.

Два леви крака с БТР: Руска военна комедия в Украйна (ВИДЕО)