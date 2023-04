Украйна да бъде поканена в НАТО през юли - литовският парламент прие резолюция

В документа се посочва, че "е необходимо да поканим" Украйна "да се присъедини към НАТО като държава членка" на срещата на върха във Вилнюс на 11-12 юли, "да подпише протоколи за присъединяване и да започне процес на ратификация, щом условията позволят това".

Според резолюцията, внесена от представители на различни политически групи в парламентарните комисии по външни работи и по национална сигурност и отбрана, това би било стратегическо решение на НАТО в името на мира в Украйна и Европа.

The #Lithuanian parliament passed a resolution calling for #Ukraine to be invited to #NATO at the summit in #Vilnius on July 11-12. The resolution was passed unanimously. pic.twitter.com/MaYZAgcUcL

В документа се подчертава и необходимостта от значително укрепване на отбраната и възпирането в Балтийския регион и цялата източна част на НАТО, както и от увеличаване на съюзническите сухопътни сили, постоянно разположени в Литва, до ниво бригада.

В резолюцията, цитирана от местната медия LRT, е заложен и стремеж за укрепване на интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана, включително на способностите за противовъздушна отбрана в Литва и в целия регион, както и стремеж за осигуряване на готовност за приемане на съюзнически войски в страната.

Освен това документът очертава стремеж към ангажимент за разходи за отбрана на всички държави членки на НАТО и стремеж за постигане на съгласие за дългосрочни инвестиции в отбранителни способности и отбранителна индустрия.

Литва ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО за първи път на 11-12 юли. Очаква се в да се включат около 40 делегации от страни членки и партньори на Алианса. Покана получи и украинският президент Володимир Зеленски.

Междувременно литовският министър на отбраната Арвидас Анусаускас обяви нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 41 млн. евро.

🇱🇹🇺🇦 The value of the new Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. It will consist of sent equipment, new acquisitions, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ