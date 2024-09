Украйна е дала на САЩ и Великобритания СПИСЪК с цели в Русия за западните оръжия

Украйна е предоставила на САЩ и Великобритания списък с потенциални цели в Русия за нанасяне на удари със западни оръжия: Ще използва ли Украйна ракети с голям обсег?: Решението на Байдън и Стармър.

Според Reuters списъкът включва командни центрове, складове за гориво и оръжия, както и места за съсредоточаване на войски.

Първоначално Украйна е имала за цел да използва американски ракети ATACMS за нанасяне на удари по руски летища. Въпреки това 90% от самолетите, които Русия използва за бомбардировъчни операции, са разположени на летища извън обсега на ATACMS.

❗️JUST IN:



Ukraine has provided the U.S. and Britain with a list of potential targets in Russia for strikes using Western weapons



According to Reuters, the list includes command centers, fuel and weapons depots, and troop concentration sites.



Initially, Ukraine aimed to use… pic.twitter.com/hfxLNm4XLE