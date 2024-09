Руски кораб е уловен на сателитни снимки да пренася балистични ракети от Иран

Товарен кораб под руски флаг, за който се подозира, че превозва балистични ракети от Иран, е бил заснет на сателитни снимки. Той е акостирал на пристанище в Русия преди седмица, на 4 септември.

Украински източник заявява пред Sky News, че корабът Port Olya 3 е пренесъл около 220 балистични ракети с малък обсег през Каспийско море - доста пряк воден маршрут между Руската федерация и Ислямската република. Източникът добавя, че целта е ракетите да бъдат използвани във войната в Украйна.

Иран и Русия официално отричат да е имало доставка на балистични ракети за Москва, но ирански депутат вече призна, че такава пратка е станала факт. Financial Times писа, че става въпрос за над 200 ракети. Няколко западни държави вече наложиха санкции на Техеран по този повод, а Port Olya 3 е сред корабите в последния списък с наказателни мерки на САЩ.

Сателитни снимки, анализирани от екипа на Sky News Data & Forensics, показват кораба на 4 септември в пристанище Оля в района на Астрахан - град в Южна Русия, на брега на Каспийско море.

