Украйна е поразила единствения завод в Русия, ремонтиращ всички ракети на въоръжение (ВИДЕО)

Завод за ремонт на самолети в Борисоглебск, Воронежка област на Руската федерация, е бил повреден в резултат на украинска атака с дронове през нощта на 23 срещу 24 януари. Това съобщава руският опозиционен Telegram канал ASTRA, цитирайки източници от Министерството на извънредните ситуации. Междувременно Генералният щаб на украинската армия потвърди, че са били поразени ключови обекти в Брянска и Рязанска област на Русия: Минимум 170: Украинските дронове пак подпалиха Русия, рафинерия и важен завод горят (ВИДЕО).

През нощта на 24 януари безпилотни летателни апарати са атакували 711-ти авиационен завод на улица "Чкалова" в Борисоглебск. На територията на обекта са паднали отломки, които са повредили покрива на един от цеховете и котелното помещение, съобщават източниците на ASTRA. Няма пострадали. Освен това са били счупени прозорци на жилищни сгради в близост до завода.

По-рано губернаторът на Воронежка област Александър Гусев написа: „Според актуализираната информация, в резултат на унищожаването и потушаването на безпилотен летателен апарат в един от градските квартали на Воронежка област, е повредено остъклението на три жилищни сгради. Също така падналите отломки от сваления дрон леко са повредили частна къща и оранжерия“.

Ръководителят на региона публикува и снимка на повредените многоетажни сгради. Според геолокализацията на ASTRA те се намират на улица „Чкалова“, в близост до завода. Разбира се, Гусев не споменава нищо за поражения в ключовия военен обект.

Припомняме, че в Борисоглебск има руско военно летище и през нощта на 20 януари безпилотни летателни апарати атакуваха резервоари за гориво на авиобазата: Поне три вълни дронове: Взривове и пламъци, атакувани са руски авиационни обекти (ВИДЕО).

През октомври 2024 г. районът на летището пак беше обект на нападение с дронове: Пак куп пожари в района на руско военно летище - атака с дронове срещу Борисоглебск (ВИДЕО).

711-ият авиоремонтен завод ремонтира оръжия и военно оборудване за руските военновъздушни сили. Той е част от Корпорацията за тактическо ракетно въоръжение, пише „Комерсант“.

Според открити източници воронежкото предприятие ремонтира управляеми ракети „въздух-въздух“ и „въздух-земя“, наземно комуникационно оборудване и системи за осигуряване на полетите, добавя изданието. В момента заводът е единственото предприятие в Русия, което ремонтира цялата гама ракети, намиращи се на въоръжение във фронтовата авиация, както и наземно комуникационно оборудване и системи за осигуряване на полетите, пишат местните медии.

През март 2022 г. обектът е добавен в списъка със санкции на САЩ.

According to Russian channels, over 130 drones attacked Russia last night. One of the largest attacks since the start of the invasion.



The "Kremniy" factory near Bryansk, which produces microchips and other electronics for Russia's military complex, was hit. In Ryazan: oil… pic.twitter.com/fpRBHaOqbq