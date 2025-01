Поне три вълни дронове: Взривове и пламъци, атакувани са руски авиационни обекти (ВИДЕО)

За старт на новата седмица - Украйна за пореден път проведе операция "атака с дронове" срещу цели на руска територия. Този път погледът на Киев е насочен към района на град Казан, в Татарстан. Според свързвания с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ, дронове атакуват военно авиационно училище, както и други обекти, свързани с руските ВВС - взривове има и в района на казанския авиационен завод "Горбунов", безпилотни летателни апарати атакуват резервоари-цистерни за гориво на летище "Борисоглебск", което също се ползва от руската военна авиация. Вече има кадри от пожар:

Заради случващото се е затворено летището в Нижнекамск. Атакувани са "авиационни и хеликоптерни предприятия", обобщава ВЧК-ОГПУ. Твърди се, че един от дроновете се е разбил в празен резервоар на територията на "Горбунов", добавя руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA.

Според прокремълския телеграм канал Mash, чийто собственик е под санкции, атаката е извършена с украински дронове "Лютий" - каналът ги сравнява с турските дронове "Байрактар". Mash пише за поне три вълни дронове - а руското военно министерство съобщава за 1 свален дрон. Общо са свалени 31 дрона, добавя министерството - 14 БПЛА ад територията на Брянска област, 6 над територията на Калужка област, 3 над територията на Белгородска област, 3 над територията на на територията на Курска област, 2 на територията на Рязанска област, 2 на територията на Орловска област и 1 на територията на Република Татарстан.

Снощи украинските мониторингови канали съобщиха за атака с дронове в Калуга:

Ukrainian drones are active in the Kaluga region. Air defense is reportedly active. pic.twitter.com/YhEl8qOZru