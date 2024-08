Украйна е тествала успешно първата си балистична ракета, разкри Зеленски (ВИДЕО)

Украйна е провела успешно изпитание на първата балистична ракета собствено производство, съобщи президентът Володимир Зеленски на 27 август.

„Може би е твърде рано да се говори за това, но искам да го споделя с вас“, обясни той на форума „Украйна 2024 - независимост“ в Киев. Зеленски поздрави украинската отбранителна промишленост за проекта, но не предостави никакви други подробности за оръжието.

During a speech, Zelenskyi confirmed the use of F-16s to shoot down missiles during a recent Russian missile attack and highlighted key points: Ukraine successfully tested a ballistic missile, plans to present a victory strategy to U.S. leaders, halted Russian advances in Kharkiv… pic.twitter.com/BsC5Obneln