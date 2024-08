Болното същество Путин остава вярно на себе си: Зеленски за една от най-големите ракетни атаки за войната (ВИДЕА)

През нощта и сутринта на 26 август руските сили извършиха една от най-големите си комбинирани атаки срещу цялата територия на Украйна. Те атакуваха енергийна инфраструктура и жилищни райони на страната с над 100 ракети и около 100 дронове камикадзе "Шахед".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира във видеообръщение, че това бе един от най-мащабните руски удари и "също толкова подъл, както и предишните - насочен срещу критични цивилни обекти".

"Путин не променя себе си: на всички отдавна е ясно, че това е болно същество. Но също така е ясно, че той може да прави само това, което светът му позволява. Слабостта и недостатъчните решения в отговор само подхранват тероризма", каза Зеленски.

Той заяви, че има много щети по съоръженията на енергийната система, но навсякъде вече текат възстановителни работи. "Ремонтните екипи ще работят денонощно и електричеството ще бъде възстановено на жителите", добави президентът.

Междувременно в социалните мрежи се появиха кадри от момента, в който руска ракета, насочена към украинската столица, попада в Киевското водохранилище (първото видео по-долу). Следващото видео пък е от удара по Киевската водноелектрическа централа - тя се намира при Вишгород. Няма данни за пробив на стената на язовира.

Russian missile launched towards Ukraine this morning went off target and hit a body of water. pic.twitter.com/WPijLIKSxT