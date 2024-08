Украйна е унищожила или повредила 6 руски изтребителя на летище "Мариновка" (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

На удареното вчера (22 август) от украинските сили руско военно летище "Мариновка" във Волгоградска област вероятно са били повредени или унищожени шест изстребителя. Това се вижда сателитни снимки, разпространени от изследователи, работещи с отворени данни.

Според източници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са поразени складове с авиобомби и с гориво.

Какво е поразено?

Един Су-34 и един Су-24 са били напълно унищожени в зоната за ремонт;

Един Су-34 е бил унищожен или повреден до невъзможност за ремонт в хангар 3;

Два самолета Су-34 вероятно са били повредени в хангари 5 и 6;

Един Су-24 вероятно е бил повреден в хангар 7;

Не е ясно дали в хангар 4 е имало самолет, но ако е имало, той вероятно е бил унищожен или сериозно повреден.

Сателитни изображения на радио "Свобода"/"Свободна Европа" също показват щетите, нанесени на военновъздушната база "Мариновка". Вижда се базата преди и след нападението, като експлозиите на гориво и боеприпаси са причинили видими щети на разстояние до два километра от мястото на удара.

At the Marinovka airfield in the Volgograd region, it's likely that six Su aircraft either occurred damaged or were destroyed.



- A Su-34 and Su-24 were completely destroyed in the repair zone.

- A Su-34 was destroyed or damaged beyond repair in hangar 3.

- Two Su-34s were likely… pic.twitter.com/Wuti5uo1Kb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 23, 2024

Украинските официални лица не са коментирали нападението. Руските военни блогъри твърдят, че всички оперативни самолети са напуснали базата преди удара, а тези, които са били повредени, не са били годни за полети поради липсващи части и двигатели.

Recent satellite images reveal the damage caused to the Russian Marinovka airbase by a Ukrainian attack. The photos show the base before and after the attack, with fuel and ammunition explosions causing visible fire damage up to two kilometers away from the impact site. Ukrainian… pic.twitter.com/I6rsOF0mB1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 23, 2024

Точното попадение по пристанище "Кавказ" - сателитни снимки

Междувременно се появиха сателитни снимки и от нападението на украинските сили по пристанище "Кавказ" в Краснодарския край, извършено вчера. Днес, 23 август, Киев официална пое отговорност за атаката, при която бе ударен железопътен ферибот с цистерни за гориво: Руското пристанище "Кавказ" край Кримския мост гори: Атака срещу цистерни с гориво (ВИДЕО).

The first satellite images of the aftermath of yesterday's strike and subsequent fire at the "Kavkaz" port have appeared. pic.twitter.com/n0o03x1dLN — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2024

Нападението е причинило значителни щети на инфраструктурата и вероятно е засегнало намиращите се в близост плавателни съдове, става ясно от кадрите. Местните власти обявиха временно затваряне на пункта до отстраняване на щетите.

След удара фериботният преход в Керч, свързващ окупирания полуостров Крим и Краснодарския край, беше временно затворен, съобщи информационна агенция "РИА Новости", която е под контрола на Кремъл.

Стана ясно, че на ферибота, атакуван от украинците, е имало 30 цистерни с гориво. Плавателният съд е потънал, 17 души бяха спасени, а още двама се издирват.