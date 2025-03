Украйна и Русия изпълниха едно от условията в разговора Путин-Тръмп (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин очевидно не спази обещанието от разговора си с американския президент Доналд Тръмп относно "мораториума" върху удари по енергийната инфраструктура. Руснаците атакуваха точно такива обекти в Украйна, а също болница в Суми и обществения транспорт, като през нощта бяха изстреляни 145 дрона и 6 ракети. Киев не остана длъжен на издирвания от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл: Руският петрол пресъхва заради украински поразии по петролопроводи (ВИДЕО).

Путин още веднъж даде да се разбере, че иска капитулация на Украйна - той нарочно бави сключването на 30-дневно примирие, докато руснаците атакуват мощно в няколко сектора от фронта: Двойният стандарт на Путин за мир: Напред към Запорожие, тихо за Северна Корея и Иран (ОБЗОР - ВИДЕО).

Все пак един от детайлите, залегнали в разговора между Тръмп и Путин, коментиран и от украинския президент Володимир Зеленски, явно е бил изпълнен. Става въпрос за размяната на военнопленници.

Today is another day when Ukraine brings its people back. 175 of our defenders have been released from Russian captivity. Another 22 defenders are returning home through measures beyond exchanges. Among them are severely wounded warriors and those whom Russia persecuted for… pic.twitter.com/r8vI7BiYxn