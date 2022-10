Украйна няма да променя цената на тока до пролетта, Медведев опитва да изнудва Киев

Съгласно информацията, промяна в цената няма да има до 31 март, 2023 година.

Междувременно бившият руски президент и експремиер Дмитрий Медведев публикува призив към Украйна, който е буквално изнудване - защото украинските власти работят за внос на ток от Словакия. Това няма да помогне за сигурността на работата на украинската енергийна мрежа - признайте руските искания и в конституцията си и всичко ще се нареди, написа Медведев.

Dmitry #Medvedev once again offered #Ukrainians to surrender their territories for electricity. pic.twitter.com/szFWpWtoZX