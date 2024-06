Украйна получи още стотици милиони евро от Европейския съюз

Четиригодишният Инструмент за Украйна отпуска 33 млрд. евро под формата на заеми и 17 млрд. евро като безвъзмездни средства, при условие че украинското правителство е задължено да извърши определени реформи.

Ukraine has received a tranche of €1.9 billion from the EU



According to the Ministry of Finance, since the start of the full-scale war, Ukraine has received €35 billion in direct budgetary assistance from the EU. https://t.co/YzgDlAB6ka pic.twitter.com/TPiyIdRf4z