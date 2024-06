Украйна порази руска ПВО система "Панцир": Мощни взривове в Русия и окупираните земи (ВИДЕО)

По предварителни данни - установката е била поразена от касетъчен боеприпас. Екипажът е успял да оцелее. Черен дим се издига над мястото, където е била ПВО системата "Панцир-С1".

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи само, че тревата в Дъбово се била запалила - всъщност тя е горяла на мястото на "Панцир"-а поради разпръскването на касетъчни боеприпаси, уточнява "Пепел".

Също така в района, където е била ударена ПВО системата, пътят е бил блокиран. "Пътят нямаше да бъде блокиран само при запалила се трева", коментират с ирония думите на Гладков от Телеграм канала.

В самото село Дъбово са повредени покривите на две частни къщи и 17 автомобила, а в село Таврово - три автомобила.

Служител на селскостопанско предприятие е загинал по време на обстрела на белгородското село Салтиково, твърди Гладков. Снаряд е попаднал на територията на предприятието. Мъжът е починал преди пристигането на парамедиците, казва губернаторът.

По данни на местното издание "Фонар" - това е 202-ият жител на Белгород, който умира от обстрел от началото на руската инвазия в Украйна.

"Два безпилотни самолета се взривиха в белгородското село Кливово, един човек е ранен", добави още Гладков, цитиран от ASTRA.

В село Тьоткино, Курска област на Русия, имаше атака с дронове. Според изпълняващия длъжността губернатор Алексей Смирнов безпилотни машини са поразили магазин, в резултат на което е възникнал пожар. Няма пострадали, твърди той.

Също така, след пускане на взривни устройства от безпилотен летателен апарат, са се запалили сиропиталище, което не функционира от началото на руската инвазия в Украйна, и жилищна сграда. В село Махновка са повредени сградите на неработеща птицеферма.

Експлозии се чуха и в окупирания от руснаците Мариупол. Засега няма повече детайли за взривовете.

По-рано стана ясно, че е имало украинска атака по окупирания от руснаците град Донецк - вероятно с ракети. Там са чути повече от 20 експлозии, на видеата се вижда и издигащ се дим.

Ukraine has attacked Russian-occupied Donetsk. More than 20 explosions in the city



Smoke is rising above the site of the attack. One of the residents had his car punctured by shrapnel from a downed missile, Russian media reports.



Whether there are any casualties is still… pic.twitter.com/hnlyJfHs0S