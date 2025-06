Украйна с мощна атака срещу Брянск, летището е в пламъци (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха летището в руския Брянск. Видеа в социалните мрежи показват мощни експлозии над града.

🔥 Drone strikes reported at the airport in Bryansk, Russia. Details are still emerging. pic.twitter.com/RnmEVR3L31 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2025

Съобщава се и за вторични експлозии, като има непотвърдени данни, че край летището е имало военна база и са били съхранявани боеприпаси.

Secondary explosions can be heard. Ammo cooking off. Russians cheering in the background. https://t.co/S4RB9ggk4r pic.twitter.com/TlHTJCMx28 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2025

По-рано въздушна тревога бе обявена и над окупирания Кримски полуостров. Има съобщения и за нападение с дронове срещу Воронеж.

Didn’t want to keep this one from you — enjoy, and good night! 🌙✨ https://t.co/S4RB9ggk4r pic.twitter.com/r6R4dhMr1U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2025

Това е поредната атака срещу Брянск. Само преди два дни мост се срути в Брянска област, докато под него бе взривен мост, по който минаваше пътнически влак. Срутването на инфраструктурата е довело до дерайлиране на влака, а по време на случилото се през моста е минавал и камион, съобщава руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA. Часове по-късно рухна и втори мост, с втори влак, но товарен - подробности: Два инцидента със срутен мост и обърнат влак за една нощ в Русия (ВИДЕО, СНИМКИ).

Днес ръководителят на Руския следствен комитет Александър Бастрикин заяви, че щетите от влаковата катастрофа в Брянск, при която мост падна върху пътнически влак, са в размер на 1 000 000 000 рубли (13 000 000 долара). Русия официално счита случилото се за терористичен акт, като разпространяваната в руските информационни източници информация е за заложени бомби, с които мостът е срутен - Още: Ужас в Русия: Падна мост върху пътнически влак, има данни за бомби (ВИДЕО)