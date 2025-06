Украйна с нова масирана атака срещу Русия (ВИДЕО)

Масирана атака с украински безпилотни летателни апарати е в ход, съобщават руски телеграм канали. Много дронове вече са докладвани на руска територия. В Мелитопол са съобщени прекъсвания на електрозахранването. В Ростов се чуват експлозии, докато противовъздушната отбрана се справя с дроновете.

Нападение има и срещу Милерово, където се намира военновъздушна база, дом на 31-ви гвардейски изтребителен авиационен полк на Русия. Тя е под атака според руските мониторингови канали.

Назначеният от Русия губернатор на Херсон Володимир Салдо твърди, че украинските сили удрят региона на Херсон с касетъчни боеприпаси, докато руската противовъздушна отбрана отблъсква мащабна атака с дронове.

