ГУР подпали руски изтребител насред летище в Краснодар, Русия показа нов дрон - заплаха за Одеса (ВИДЕО)

Поредна успешна украинска саботажна операция срещу руска военна техника. Този път тя е на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). То успя да подпали руски изтребител Су-27 на летището в Армавир в Краснодарски край.

ГУР публикува видеокадри, на които се вижда как самолетът бива подпален и пламъците обхващат зоната около опашката му. Уточнението е, че изтребителят се ползва както за учебни цели, така и за бойни. А операцията е извършена през изминалата нощ (25-ти срещу 26-ти юли).

Руската страна все още не е коментирала инцидента. Не е известно дали самолетът е унищожен или просто е повреден.

Междувременно, руското военно министерство публикува видеокадри, показващи нов руски морски дрон в действие при тест. Описанието - безпилотният апарат носи толкова мощен заряд, че е заплаха за по-сериозни инфраструктури, като например такива в пристанища.

Russia is testing new naval drones with powerful warheads—posing a threat to ports and coastal cities such as Odesa. Launched by the Baltic Fleet during drills, the drones are remotely controlled in real time right up to detonation. pic.twitter.com/vl5Qy67KBS