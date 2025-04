Украйна се отказва от Крим, за да има мир? Киев подкрепя 9 от 10 аспекта на идеите на САЩ

Украинският министър на отбраната Рустем Умеров е обявил пред членове на американската делегация в Париж, където САЩ, Украйна, Франция и европейски представители се срещнаха в четвъртък срещу петък (17-18 април), че Киев е готов „на 90%“ да приеме изложената от американците рамка за мир в Украйна. Това пише The New York Post.

Дали става въпрос за рамката, при която Крим официално ще бъде признат за руски обаче не става ясно от материала. Предвид факта, че в статията се говори за 90% готовност, много вероятно е 10-те процента, за които Киев не е готов, да касаят именно статута на Крим. Многократно украинският президент Володимир Зеленски посочи публично, че Украйна никога няма официално да признае окупираните си от армията на руския диктатор Владимир Путин земи за руски. Но The New York Post пише, че "повечето неща", за които Киев още не се съгласява със САЩ, касаят къде точно трябва да бъде начертана линията на замразяване на фронта. Тоест, разликата между де юре и де факто – де факто какво е руска земя, но не и де юре т.е. какво остава непризнато за руска земя, въпреки че е окупирана – Още: САЩ са готови на огромна отстъпка за Путин: Руски Крим и вдигане на санкции, за да има мир (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Следващата седмица ще проведем всеобхватни разговори в Лондон за пълно спиране на огъня в Украйна и искаме да постигнем напредък в съгласието за такова. След това възнамеряваме да говорим с руснаците и да им кажем, че това, което сме уговорили с Украйна и Европа, е най-добрата оферта, която ще получат – а те да отговорят", споделя американски източник. Той потвърди, че ако Русия не приеме офертата, САЩ спират с опитите да постигнат мир – защото имало и други неща, с които да се занимават "на световната сцена". Това обаче със сигурност ще значи провал за Тръмп, коментира Алекс Плитсас, представител на Атлантическия съвет пред The New York Post.

Потвърждение, че вече е имало телефонен разговор между Тръмп и британския премиер Киър Стармър излезе в официалния сайт на Белия дом – в него обаче само се споменава, че двамата са говорили по темата "Украйна", без допълнителни подробности.

Още: Почти 24 часа по-късно: Тръмп заплаши, че ще спре с преговорите за мир в Украйна, но не и кога (ВИДЕО)

Същевременно, The New York Times публикува материал, според който извън махане на американски санкции срещу Русия, за да има мир, Тръмп изглежда е готов да обещае на Путин дори спиране на доставките на американско оръжие за Украйна и американски разузнавателни данни. Твърд сигнал за това няма, но косвените са налице – Доналд Тръмп така и не посочва Владимир Путин поименно като виновник за войната и прави отстъпка след отстъпка пред него, включително като не наложи никакви мита за Русия в глобалната си търговска война. Въпросът обаче е, че дори да стане така, Тръмп вероятно би искал Путин да ограничи връзките си с Китай, Северна Корея и Иран, което обаче изглежда твърде малко вероятно.

Интересно изказване и от директора на Центъра за международни финансови изследвания на Института Kiel Кристоф Требеш – според него, ЕС може да замени американската военна помощ за Украйна като увеличи със само 0,2% от своя БВП помощта, която сега дава. Въпросът обаче е, че има оръжия и технологии, които ЕС не може да осигури сам, а трябва да закупи от другаде: например ПВО като Patriot, а и в областта на сателитните данни също, което се коментира от доста време.

От американска страна вече има ясно заявление – сделката за редкоземните природни богатства на Украйна няма да е част от споразумение за мир. Има и потвърждение от говорителката на Държавния департамент Тами Брус, че Рубио е казал на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че САЩ са готови да отстъпят от ролята си на медиатор в преговорите между Украйна и Русия, ако не виждат шанс да има истинско мирно споразумение:

Rubio told NATO SecGen Rutte the US may step back from mediating peace in Ukraine, per State Dept. spox Tammy Bruce:



“We have global responsibilities... There has to be an end point. We can’t have meetings about meetings for months or years.”



She added the upcoming US-Ukraine… pic.twitter.com/XtD7sK4DnJ