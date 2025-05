Путин като гигантско нецензурно трибуквие (ВИДЕО, СНИМКИ)

Нестандартна, но правдива творба се появи в полската столица Варшава. Гигантска скулптура на руския диктатор, издирван от Международния наказателен съд за системно отвличане на украински деца Владимир Путин, под формата на мъжки полов орган бе монтирана в града. Това съобщават очевидци в социалните мрежи и поместват снимки на паметника. Автор на провокативната творба е литовският художник Мартинас Гаубас. Скулптурата е монтирана точно пред паметника на съветските войници, където всяка година руски дипломати се опитват да полагат цветя в чест на победата над фашизма.

Интересно какво би казал Кремъл за творбата, след като Русия се опитва да съди 15 европейски държави, сред които и България за “оскверняване на съветски военни паметници“.

A two-meter sculpture, “Putin - khuylo,” has appeared in Poland.

It was brought and presented to the exhibition, held on the territory of the cemetery-mausoleum of Soviet soldiers, by the author himself, Lithuanian artist Martynas Gaubas. pic.twitter.com/mzXq70aPUe