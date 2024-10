Украйна ще запознае Русия с плана си за победа, ако прати представители

Украйна очаква конкретна реакция от своите партньори във връзка с украинския „План за победа“. Страната иска да запознае и Русия с него. Това съобщи ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак, предаде украинската УНИАН.

Според Ермак Русия също може да бъде запозната с украинския план за прекратяване на войната, ако изпрати представители на следващата мирна среща.

"На втората среща на върха не изключваме възможността за присъствие на представители на Руската федерация, на които този план може да бъде представен“, каза той. Но уточни, че преговори за мир с Путин не може да се водят. ОЩЕ: Полски анализ: За да се възползва пълноценно от F-16, на Украйна ѝ трябват наемници

Russian representatives may attend the second Peace Summit, where they could be presented with the Victory Plan, says Yermak. He also emphasized that the NSDC's decision rules out negotiations with Putin. pic.twitter.com/AtGFjb8WcI