Зеленски след европейската си обиколка: Задачата ни е справедлив мир за Украйна и Европа (ВИДЕО)

Отбранителни пакети за защита, системи за противовъздушна отбрана и инвестиции в производството на дронове и други оръжия в Украйна – това са резултатите от нашите посещения в Лондон, Париж, Рим и Берлин. Това написа в платформата X (бивш Twitter) президентът на Украйна Володимир Зеленски след своята европейска обиколка.

Украинският президент започна своята европейска обиколка след отлагането на срещата на върха в Рамщайн. Зеленски проведе среща на върха на етапи, като програмата му включваше четири столици за 48 часа.

Defense packages for protection, air defense systems, and investments in the production of drones and other weapons in Ukraine—these are the results of our visits to London, Paris, Rome, and Berlin.



