Украйна си връща на Путин: Взриви петролна база в Луганск, Курск и Белгород са под обстрел (ВИДЕО)

Атаката е срещу петролна база в окупирания от руснаците град Ровенки, в Луганск - на 115 километра от сегашната активна фронтова линия. Предполага се, че ударът е нанесен с американски ракети ATACMS - има и геолокализация на публичната разузнавателна платформа OSINT, като информацията там е, че попадение има от поне една ракета и вероятно е с касетъчна бойна глава.

Т.нар. здравен министър на т.нар. ЛНР (Луганска народна република) Наталия Пашенко съобщи за трима загинали и седем ранени, четирима от които в тежко състояние. Информацията за удара присъства в големи руски информационни източници - ТАСС и "Интерфакс": Няма почивка за Русия: Нов успешен удар срещу руска петролна рафинерия (ВИДЕО)

/5. The strike on Rovenky was allegedly carried out by ATACMS - Russian media pic.twitter.com/9Cnp2dA2nq