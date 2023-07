Руски генерал каза "право куме в очи" какво е на фронта в Украйна и беше отстранен (ВИДЕО)

Че се случва нещо стана ясно още вчера, 12 юли, когато се появи информация за стореното от Попов. Той е поиска от висшето командване да реагира и да подобри ситуацията за руската армия, включително що се отнася до ротацията на войници: Говорене с числа за провал на контраофанзивата: Колко точно лъже Шойгу? (ВИДЕО)

В отговор началникът на руския щаб генерал Валерий Герасимов (на заглавната снимка) го е пратил на предна линия, след като Попов е заплашил лично да се оплаче на Владимир Путин. Така ефективно Попов се е разделил със сега заемания пост.

Като доказателство за случилото се се появи аудиозапис с разказа на Попов, който обаче не е верифициран, предупреждава Ройтерс. Записът беше разпространен от руския депутат Андрей Гурульов, който също е командвал 58-ма армия. А Попов може би намеква и каква е съдбата на бившия командващ на руската армия в Украйна генерал Сергей Суровикин с думите, че "най-старшият командващ коварно обезглави армията в най-трудния момент".

Ето какво се казва основно в записа за бунта на Попов: "Нямах право да лъжа. Насочих вниманието към най-важната трагедия на съвременната война - липсата на контрабатареен огън, липсата на артилерийски разузнавателни станции и масови жертви и наранявания на нашите братя от вражеската артилерия. Повдигнах и редица други въпроси, изразих ги на най-високи нива, направих го открито и много брутално. Поради това ръководителите вероятно са усетили някаква опасност заради мен и мигновено, за един ден, са съставили заповед до министъра на отбраната и са се отървали от мен. Както много командири на полкове и дивизии казаха, нашата армия не беше пробита през фронта, но най-старшият ни командир ни удари в гръб, като по този начин коварно обезглави армията в най-трудния период".

Russian major general Ivan Popov (58th combined arms Air Defense Army) recorded a message saying that he was relieved from duty from his position.



