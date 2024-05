Украйна стреля ударно по руски военни обекти в Крим (ВИДЕО)

Според руски източници става въпрос за комбинирана въздушна атака, с ракети ATACMS и "Нептун", както и дронове. Експлозии са били чути в Ялта, Саки, Алуща, Джанкой, Симферопол и Евпатория. Припомняме, че в Саки и Джанкой има летища, които може да са обект на атаката. Поне засега изглежда нещата в Алуща са "най-гръмки".

Съобщава се и за поне 8 взрива в района на летище Белбек в Севастопол, както и задействане на ПВО системата край Новофедеровка.

В социалната мрежа Х пък се появиха кадри на светещи обекти в небето, за които са твърди, че са именно идващите ракети ATACMS. Припомняме, че Украйна получи от САЩ нови доставки от далекобойните ракети, след като бе гласуван пакета от близо 61 милиарда долара военна помощ.

Alleged footage of MGM-140 ATACMS on their way to occupied Crimea during the last hour. pic.twitter.com/NCj2er4VvQ