Украйна свали ракета "Кинжал", но не и руски и севернокорейски балистични ракети (ВИДЕО)

Общо 61 ракети и ударни дронове клас "Шахед" е използвала Руската федерация в сутрешната си ракетна атака срещу цели в Украйна. Това показва официалната сводка на украинските ВВС. Атаката е далеч от най-големите, извършени от Путинова Русия срещу Украйна от началото на пълномащабната война, подпалена от Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година: Близо 70 дрона: Руска петролна база гори, взривове в Крим. Киев е атакуван с балистични ракети (ВИДЕО)*.

Mobile fire teams are working through the night, firing to take down Shaheds. pic.twitter.com/8Z479ELLLr