Близо 70 дрона: Руска петролна база гори, взривове в Крим. Киев е атакуван с балистични ракети (ВИДЕО)

Горящите след успешни операции с безпилотни летателни апарати руски петролни рафинерии, депа и складове за нефтопродукти се превърнаха в обичайна картина и буквално символ на 2024 година. Последният ден на годината не се различава по нищо - успешена атака с дронове е станала в Смоленска област в ранните часове на 31 декември. Изглежда е ударена петролна база, в района на Ярцево:

Губернаторът на Смоленска област Василий Анохин признава за атаката в официалния си канал в Телеграм, но отново обяснява видеокадрите с огромен пожар с "отломки от паднал дрон" - иначе руската ПВО се била справила без грешка. "Вследствие на това е възникнал разлив на гориво и са започнали да се запалват горивно-смазочни вещества", пише в канала на Анохин. По думите му, нямало опасност за жилищни обекти:

Явно е, че руснаците изпитват сериозни затруднения да овладеят пожара, коментира и един от източниците на OSINT:



Много сериозна атака тази нощ имаше и в Крим. Свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ съобщава за комбинирана атака с морски и въздушни дронове, но информацията е разпространена в много канали в Телеграм - изглежда става въпрос за операция в т.нар. Казашки залив, а междувременно има данни за взривове още в Ориол, Орловска област, и в Брянск:

Украинският телеграм канал "Кримски вятър" добавя, че цел на атаката вероятно е Севастопол и че там са вдигнати хеликоптери, за да спрат безпилотните летателни апарати. Каналът казва, че не е имало предупреждение за въздушна атака. Назначеният от руснаците губернатор на Севастопол Михаил Развожаев признава за атаката, както и че има поне един свален дрон, но не дава повече информация - припомняме, че в Крим вече се спира мобилният интернет при такива операции и данните какво става всъщност излизат с голямо закъснение. Има едва едно видео, показващо избит от взривна вълна прозорец:

Съгласно ранната сутрешна сводка на руското военно министерство, тази нощ руската ПВО е свалила 68 дрона. 25 са свалени над територията на Брянска област, 17 - над територията на Крим, 11 - над територията на Краснодарския край, 10 - над територията на Смоленска област, 2 - над територията на Тверска област и по 1 - над териториите на Ростовска, Курска и Калужка област.

Същевременно, в официалния си канал в Телеграм украинските ВВС съобщават за масирана руска атака с дронове "Шахед", както и обстрел с балистични ракети в Киев - кметът на украинската столица Виталий Кличко и ръководителят на Киевската военновременна администрации Серхий Попко не съобщават дотук за поражения, единствено казват, че опасността е преминала - но в 7:17 часа българско време Попко отново алармира за ракетна атака, украинските ВВС също публикува предупреждение. Що се отнася до дроновете, основно украинските ВВС дават информация за летящи вражески безпилотни апарати в Северна Украйна, както и в Днепропетровска област. Как обикновено действа украинската ПВО и мобилните огневи групи, вижте долните видеокадри:

Footage of a Ukrainian SAM leaping up to down a Russian drone.