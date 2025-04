Украйна удари в сърцето една от иновациите във войната, руснаците побесняха (ОБЗОР - ВИДЕО)

Настъплението на руските окупационни сили в Украйна значително се е забавило, а "териториалните придобивки" са намалели през първото тримесечие на 2025 г. Такава оценка направи разузнавателната служба на британското министерство на отбраната. По данни на разузнаването на Обединеното кралство - през март 2025 г. руските войски са завзели около 143 кв. км украинска територия. През ноември 2024 г. Руската федерация е окупирала повече от 700 квадратни километра. Оттогава темпото на руското настъпление намалява от месец на месец.

Основното настъпление на руските войски през март 2025 г. е било в Донецка област, уточнява британското разузнаване. "Русия не успя да подобри оперативните си позиции. Украинските сили също извършиха тактически контраатаки, като си върнаха част от територията около Покровск", се отбелязва в доклада, като се имат предвид загубените руски позиции по южната дъга на града.

Британското разузнаване твърди, че интензивността на руските сухопътни атаки е намалявала през по-голямата част от март. „В края на месеца руските нападения започнаха да се увеличават, но това не доведе до по-голям темп на напредване“, гласи оценката.

Още: Един час ВИДЕО с жалби към Путин за руската армия: Къде изчезнаха мъжете и братята ни?

Междувременно руският диктатор Владимир Путин продължава да твърди, че иска примирие, докато обстрелва цивилни в Украйна. Жертвите след удара в Кривой Рог вече са 19, включително 9 деца, ранените са 74, а от тях 37 са в болница - в това число и пет деца, съобщават местните власти. А президентът Володимир Зеленски разкритикува реакцията на посолството на САЩ, че изобщо не се споменава откъде е дошла ракетата. "Толкова силна държава, толкова силен народ, но толкова слаба реакция. Те дори се страхуват да кажат „руски“, когато говорят за ракетата, която уби деца. Да, войната трябва да се прекрати, но за това е необходимо да наричаме нещата с техните имена. Очакваме САЩ да изпълнят ангажимента си за намиране на допълнителни системи „Пейтриът“", заяви президентът на нападнатата страна: "Това е сигнал към Вашингтон, че Путин ще продължи да убива": Посолството на Украйна у нас с реакция след руската атака.

„Мълчанието за убийствата на Москва с балистични оръжия е опасно - то подхранва тяхната война“, предупреди още той.

Zelenskyy blasts the world’s weak response to Russia’s ballistic strike on Kryvyi Rih, where kids died. “Silence on Moscow killing with ballistics is dangerous—it fuels their war,” he warns. pic.twitter.com/WhIJ3udhu1 — WarTranslated (@wartranslated) April 5, 2025

Вижте ВИДЕО 18+ и ВИДЕО 18+ от първите моменти на руската атака по родния град на Зеленски.

Днес, 6 април, Русия продължи терора си в Украйна. Освен тримата ранени след атака с балистична ракета в Киев (двама са в болница), жилищна сграда в Купянск пострада от въздушна бомба КАБ - тя е ударила 9-ия етаж, пише ръководителят на Харковската областна администрация Олег Синехубов. В резултат на това са се запалили балконите от 2-ия до 7-ия етаж и четири апартамента. Пострадали са 67-годишен мъж и 78-годишна жена. Още три жени са ранени при нападение с дрон в Николаев. Дроновете са атакували жилищния сектор, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации: На зазоряване: Путин прати крилати ракети по Киев, има ранени, пожари и разрушения.

Украйна ползва все повече оптични дронове, руски жалейки за ударения завод в Мордовия

Дронове с оптични влакна и обхват 20 км вече са в действие на фронтовата линия, казва главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски. Само през март безпилотните самолети са поразили над 77 000 руски цели - с 10% повече, отколкото през февруари, заяви той и добави: „Безпилотните самолети най-накрая настигнаха артилерията по отношение на процента на пораженията“.

Fiber-optic drones with a 20 km range are now in action on the front lines, says Commander-in-Chief Syrsky. In March alone, drones hit over 77,000 Russian targets—10% more than in February.



"Drones have finally caught up with artillery in terms of hit percentage," he added. pic.twitter.com/EOQBoK7SYo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2025

На 5 април украински дронове поразиха завода за оптични системи в Саранск, Република Мордовия на Руската федерация. Началникът на украинския център за борба с дезинформацията лейтенант Андрий Коваленко заяви, че заводът произвежда материали за системи за контрол, комуникация и предаване на данни, включително за управление на дронове в руската армия. Геолокализирани кадри, публикувани вчера, показват експлозия и пожар в Саранск. Заводът за оптични системи е първият и единствен такъв за производство на оптични влакна в страната. Руският канал ВЧК-ОГПУ, свързан с Федералната служба за сигурност, твърди, че обектът произвежда всички оптични кабели на руската армия. Успешни украински удари срещу предприятието вероятно ще намалят способността на руските военни да снабдяват войските с оптични кабели, които да използват с дронове за наблюдение от първо лице (FPV) на бойното поле, прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

This morning, Ukrainian drones (possibly Sky Ranger Nynja type) continued attacking the fiber plant in Saransk. Unfortunately, the converted aircraft type drone crashed and did not explode. https://t.co/jgICkHxTi3 pic.twitter.com/FI1Q5qtaRl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2025

Още: Украйна с мощен отговор за Кривой Рог: Руски заводи в пламъци след атака с дронове (ВИДЕО)

Междувременно в руските Z-канали може да се прочетат все повече критики срещу военното министерство, а и срещу властите като цяло, във връзка с поразения ключов обект. Пропагандистът Владимир Романов например не може да разбере как се е случило това и кой всъщност е виновен. „Не, разбира се, Министерството на отбраната и военнопромишленият комплекс не могат да защитят ЕДИНСТВЕНИЯ завод за оптични влакна в Русия! Защо да се тревожим? Просто ще си ги купуваме от Китай! Ето така се сражаваме ние! Същевременно хохлите (обидно название на украинците, бел. ред.) са умни копелета – знаят точно къде да ударят. А тези животни в Самара със сигурност знаят как да заснемат всичко. Но Държавната дума е твърде заета да се бори срещу тормоза, вместо да прокарва закони за наказание на тези, които помагат на врага, като заснемат последствията, или закони за местните ПВО системи. Но по същество всичко е вина на военните блогъри!“, скърби и иронизира ситуацията едновременно Романов.

Военнопропагандният руски Telegram канал "Два майора" пише, че ударът на украинските въоръжени сили по завода за производство на "толкова ценни оптични влакна" е показателен за "проблемите в нашата система за противовъздушна отбрана". "Инертността на командването на ПВО и слабото използване на нови средства за унищожаване на безпилотни летателни апарати, недостатъчно бързата организация на комуникациите между регионите и липсата на каквато и да е отговорност на висшите офицери за поразените от противника цели все още водят до изключително досадни поражения на нашите обекти, въпреки че огромното мнозинство от вражеските дронове от самолетен тип са унищожени (макар и често над обекти и градове, което води до падането на „отломки“). Освен това не е решен проблемът с ниското заплащане на защитниците на небето; компенсаторните плащания невинаги се разпределят справедливо", смята каналът. Така че "отпускането на обществото" в условията, когато тежките боеве продължават по цялата фронтова линия, изглежда като "огромна глупост". "Издевателствата над украинските въоръжени сили, както и над потенциалните вражески държави, вече се превърнаха във война за Русия, която продължава вече четири години", признава "Два майора".

Украйна и Русия все по-често използват дронове с оптични кабели - тези безпилотни летателни апарати заобикалят системите за електронно заглушаване, като предават данни и енергия чрез светлинни импулси в стъклени влакна. Сигналите не могат да бъдат заглушавани или прехващани, имат по-добро качество на видеото за операторите и са неоткриваеми чрез радиосигнали. Недостатъците им обаче са, че са скъпи, по-тежки и с намален капацитет на полезния товар: Войната в Украйна навлезе в нов етап: Ефект или дефект носят дроновете с оптични кабели? (ВИДЕО)

На този фон ръководителят на украинското разузнаване Кирило Буданов коментира мобилизацията в Украйна с думите: "Ако човек не е нито на фронта, нито помага в тила, той няма право да се нарича гражданин на Украйна. И обществото трябва да го възприема по този начин. Колко сурово всъщност звучи това...". Той смята, че Русия няма да съкрати значително числеността на армията си след войната въпреки бюджетните облекчения, свързани с изплащането на военни обезщетения.

HUR chief Kyrylo Budanov: "If a person is neither at the front nor helping in the rear, they have no right to call themselves a citizen of Ukraine. And society should perceive it that way. How harsh it even sounds." pic.twitter.com/Cu4qTwmuXP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2025

Kyrylo Budanov, Ukraine’s intel chief, believes Russia won’t substantially reduce its army after the war, despite budget relief from combat payouts. pic.twitter.com/mtHOFFa6ev — WarTranslated (@wartranslated) April 5, 2025

Гаранциите за сигурността на Украйна

На 5 април генералният секретар на НАТО Марк Рюте даде интервю за украинската медия New Voice и заяви, че „първото ниво“ на гаранции за сигурността на Украйна трябва да бъде украинската армия, която според него е и „първата отбранителна линия за възпиране“. Бившият нидерландски премиер добави, че европейските партньори на Украйна, включително Франция, Обединеното кралство и Италия, също търсят начини да предоставят гаранции за сигурността на Украйна след сключването на мирно споразумение. Френският генерален щаб по подобен начин подчерта, че украинската армия е основната гаранция за сигурността за постигане на траен мир. ISW продължава да оценява, че силната украинска армия, подкрепена от западни гаранции за сигурност, остава най-важният компонент на следвоенната европейска архитектура за сигурност, гарантиращ устойчив мир в Украйна и възпиращ бъдеща руска агресия. Исканията на Кремъл за „демилитаризация“ на Украйна, така че тя да не е в състояние да се защитава от бъдеща агресия от страна на Москва, са в разрез с усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на траен мир в Украйна.

Висш служител на НАТО, цитиран от Deutsche Welle, твърди, че Алиансът не вижда никакви признаци за примирие на бойното поле. Той предупреждава, че Русия продължава да търси предимство, като увеличава натиска върху украинските сили и се възползва от дефицитите: „Не виждаме признаци, че целите на Русия в тази война са се променили“.

Още: Немското разузнаване: През 2030 г. Русия подготвя нападение срещу НАТО

Zelensky: “Meeting with military leaders from the UK and France: discussed security guarantees and the possible deployment of a partner contingent. Progress is being made. Grateful to 🇬🇧🇫🇷 for their leadership—together, we bring Ukraine closer to peace.” pic.twitter.com/OSQAJqYRlM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2025

Европейските партньори на Украйна продължават предварителните технически обсъждания относно евентуален бъдещ контингент за поддържане на мира в страната. Делегации от британския и френския генерален щаб се срещнаха с Володимир Зеленски и украински военни лидери на 4 и 5 април в Киев, за да обсъдят подробности за това как първият контингент от сили на партньорски държави може да се разположи в Украйна. Зеленски заяви, че срещите са довели до „осезаеми подробности“ за това възможно разполагане, установили са нуждите на Украйна и са идентифицирали географски уязвими места, които може да изискват подкрепа. Президентът заяви, че групата все още трябва да реши къде ще се разположат силите, какви ще бъдат техните отговорности и правомощията им да реагират в случай на нарушаване на бъдещо мирно споразумение. Зеленски каза, че финализирането на допълнителните подробности може да отнеме един месец или повече и че групата ще заседава всяка седмица. Рюте пък смята, че е най-добре да се изчака с разполагането на миротворци в Украйна до сключването на мирно споразумение. Страните обаче трябва да продължат да разработват идеи сега, за да ги приложат след постигането на мир, отбеляза той.

Снимка: Марк Рюте, Getty Images

Техническата подкрепа за Киев също продължава от страна на Европа. Главният изпълнителен директор на френския търговски доставчик на сателитни комуникации Eutelsat Ева Бернеке е заявила, цитирана от Reuters, че Eutelsat предоставя на Украйна своята услуга за високоскоростен сателитен интернет от приблизително една година, финансирана от германското правителство. Има по-малко от 1000 терминала, свързващи Украйна с мрежата, но компанията се надява да увеличи броя на терминалите до 5000 - 10 000 „в рамките на седмици“. Не е ясно дали ЕС колективно ще финансира допълнителния пакет на Eutelsat за Украйна, или това ще направят отдерни държави членки.

Още: Лицемерка и страхливка: Украинците се нахвърлиха с възмущение на американската посланичка (СНИМКИ)

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

На 5 април е имало 178 бойни сблъсъка на фронта - с 33 повече на дневна база. Използваните управляеми авиационни бомби от страна на руснаците за изминалото денонощие са 163 - с 8 по-малко спрямо предходното денонощие, като от тях 22 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. Значително е намалял броят на изстреляните снаряди от силите на Владимир Путин - те са 5449, което е с около 900 по-малко на дневна база. Що се отнася до използваните FPV дронове "камикадзе", Генералният щаб на украинската армия вероятно е допуснал грешка в сводката си, публикувана сутринта на 6 април. В нея пише, че става въпрос за 227 дрона, но вероятно са над 2000, както по традиция. За предходното денонощие например руснаците са действали с 2737 безпилотни машини.

Най-интензивни боеве продължават да се водят в Покровското направление, където украинската армия твърди, че е отблъснала 75 руски пехотни нападения за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление са били спрени 8 атаки. На второ място е Лиманското направление с 26 щурма на руснаците, следват Торецкото направление с 20 и Курска област на Русия със 17 (отблъснати, твърди генщабът на Украйна).

Още: Стотици милиарди - скритата цел на пратеника на Путин в САЩ. Русия къта ракети за мащабни удари (ОБЗОР - ВИДЕО)

ISW отчита руски напредък в три направления - Покровското, Торецкото и в Курска област, както и украински напредък в Купянското направление.

Геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+), публикувани на 5 април, показват, че украинските сили нанасят удари по руснаците в западните покрайнини на Солоне (югозападно от Покровск), което показва, че руските сили наскоро са превзели селището. Допълнителни кадри (ВИДЕО 18+), публикувани на 4 април, показват, че руските сили наскоро са напреднали в северната част на Шевченко (югозападно от Покровск).

Що се отнася до Торецкото направление, геолокализирани кадри от вчера сочат, че руските сили наскоро са напреднали северно от Дружба, което е на север от град Торецк.

UAS unit "RV28" of the 28th Mechanized Brigade hits 2 Russian soldiers with drone drops north of Druzhba@GeoConfirmed @UAControlMap

📌~48.420155, 37.906232 pic.twitter.com/H5UJgBM5W6 — Audax (@AudaxonX) April 5, 2025

Руските сили наскоро са напреднали в северната част на Гуево в Курска област, което е южно от Суджа - това също става ясно от геолокализирани кадри от 5 април.

Ясно е също така, че украинските сили наскоро са напреднали южно от село Западно в Купянското направление - то се намира северно от Купянск. Геолокализирани кадри показват, че там е била унищожена руска военна техника.

"Северно от Купянск руските въоръжени сили разширяват плацдарма си на десния бряг на река Оскол. На юг продължават постоянните боеве", твърди "Два майора", като не цитира доказателства.

"В Курска област украинските въоръжени сили поддържат присъствие в пограничните селища, а руските въоръжени сили водят боеве в района, където вече сме проникнали в Сумска област", твърди "Два майора". "В Белгородска област боевете продължават в пограничния район край селата Поповка и Демидовка. Противникът се опитва да прехвърля подкрепления през границата и да поддържа точки на напрежение на наша територия, като същевременно постъпват сигнали за това, че украинските въоръжени сили имат резерви за нови провокации", смятат от руския канал.

Още: За пръв път: Сурови присъди в Русия за руски офицери, мъчили и убили руски войници (ВИДЕО)

В Лиманското направление руската зона на контрол "се разширява от Ивановка до Катериновка", посочва "Два майора", като тук се има предвид североизточният фланг на град Лиман. Сражения се водят и в покрайнините на Часов Яр в Краматорското направление, където фронтът от дълго време остава почти непроменен. След продължителни боеве в Торецк пък руските въоръжени сили пренасочват усилията си на юг, като превземат Александропол и Пантелеймоновка, а за Тарасовка и в района на Зелено поле се водят тежки боеве, посочва руският военнопропаганден Telegram канал.

"Инициативата преминава край Покровск, а сега руските въоръжени сили напредват в Лисовка", твърди той за селцето, намиращо се на южния фланг на Покровск. "На север от Константинопол (последната украинска крепост преди магистрала Запорожие - Донецк, в Новопавловското направление), в резултат на тежки боеве, нашите войски са започнали да се сражават за Алексиевка", гласи информацията на "Два майора".

"На Запорожкия фронт руските въоръжени сили превзеха Лобково, след като преди това постигнаха успех при Щербако и Степово. Пишат за напредването на нашите части при Камянско, но врагът предприема контрадействия и тук", твърди каналът, като има предвид района на югозапад от град Орехов, почти на границата на Запорожка с Днепропетровска област.

Още: Данни от НАТО: Близо милион руски военни жертви от началото на войната

Война на дронове и ракети

Руското военно министерство отчита, че през изминалата нощ ПВО системите са свалили 11 украински дрона - 8 над Ростовска област, два над Курска и един над Белгородска област.

Украинските военновъздушни сили съобщават, че през нощта на 6 април руснаците са нанесли комбиниран удар по Украйна с ракети с въздушно, наземно и морско базиране, както и с дронове. По предварителни данни - открити са 132 "вражески средства за въздушно нападение". Става въпрос за 23 ракети от различни типове и 109 дрона. Ето какви:

9 крилати ракети Х-101/Х-55SM ( изстреляни от самолети Ту-95МС от въздушното пространство на Саратовска област );

); 8 крилати ракети "Калибр" ( изстреляни от Черно море );

); 6 балистични ракети "Искандер-М" ( изстреляни от Брянска област );

); 109 безпилотни самолета "Шахед" и симулатори, изстреляни от няколко руски области.

Към 10:00 ч. е потвърдено, че са свалени 53 въздушни цели, включително 40 дрона и 13 ракети, а други 53 безпилотни машини са обезвредени с електронно заглушаване. Това означава 106 свалени цели - т.е. 26 са успели да "пробият" през противовъздушната отбрана. Ето какво е свалено:

6 крилати ракети X-101/X-55SM, т.е. 3 засега не са;

6 крилати ракети „Калибр“, т.е. 2 не са;

1 балистична ракета „Искандер-М“, т.е. 5 не са;

40 дрона "Шахед"

53 "вражески безпилотни летателни апарата симулатори са загубени на място (без негативни последици)", което означава, че 16 дрона са "пробили" ПВО.

"От вражеското нападение бяха засегнати областите Киев, Суми, Харков, Хмелницка, Черкаска и Николаевска", посочват от ВВС на Украйна в сводката си.

This morning, Russia launched ballistic missiles at Kyiv, causing fires in Darnytskyi, Obolonskyi, and Solomianskyi districts. Three people were injured, two of whom were hospitalized. In Sumy, eight Shahed drones struck industrial sites, damaging administrative buildings,… pic.twitter.com/6vsNFsbcZ6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 6, 2025

Още: Украинците взривиха руска пехота, натъпкана в тръбата "Северски Донец - Донбас" (ВИДЕО)