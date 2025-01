Войната в Украйна навлезе в нов етап: Ефект или дефект носят дроновете с оптични кабели? (ВИДЕО)

Украйна и Русия все по-често използват дронове с оптични кабели - тези безпилотни летателни апарати заобикалят системите за електронно заглушаване, като предават данни и енергия чрез светлинни импулси в стъклени влакна. Сигналите не могат да бъдат заглушавани или прехващани, имат по-добро качество на видеото за операторите и са неоткриваеми чрез радиосигнали. Недостатъците им обаче са, че са скъпи, по-тежки и с намален капацитет на полезния товар.

В началото на годината ръководителят на украинските програми за дронове заяви пред високопоставени служители, че Русия напредва с използването на апарати с оптични кабели. „Противникът продължава да увеличава възможностите си в използването на технологиите за управление на дронове чрез оптични влакна, затова е изключително необходимо да изравним предимствата му“, каза подполковник Евгений Ткаченко.

Светкавично е развитието на дроновете за почти три години война в Украйна, но и развитието на технологиите за противодействие на всеки нов напредък, който една от двете страни успее да постигне.

Тъй като бойното поле се пренасели с хиляди дронове и системи за електронна война, предназначени да направят безпилотните машини безполезни, Москва и Киев бяха принудени да намерят нови начини, за да гарантират, че техните въздушни цели работят срещу врага по-бързо и по-ефективно от оръжията на противника. През последните месеци безпилотните летателни апарати с оптични кабели се появяват все по-често като едно от основните решения за широкомащабната електронна война, използвана и от двете страни, пише Newsweek в свой материал, посветен на този нов етап във войната.

Ukrainian radio expert Serhii Flash reports on his participation in fiber optic drone testing.

An FPV can make any maneuver, including flying backwards as in the video.

The key to this is positioning the spool away from the propellers as much as possible.

