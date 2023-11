Украйна успешно уплаши десетки хиляди руснаци да не стъпват на фронта: Оценка от САЩ (ВИДЕО)

За 20 месеца война, украинските служби са успели "да разубедят" 17 000 руснаци изобщо да не стъпват да се бият в Украйна и да ги превърнат в дезертьори: Истории на руски дезертьори. Потресаващи свидетелства за зверствата във войната в Украйна. Това е станало посредством информационни операции на украинците – коментар по темата и то от генерал-лейтенант Джонатан Брага, ръководител на Командването за специални операции на американската армия, има в Business Insider. Става въпрос за усилена работа главно през социалните мрежи – предимно какво точно представлява руската армия, на какво отношение и подкрепа за войниците там може да се разчита. "Това са 17 000 руснаци, войници, с които не е трябвало да се занимаваш и да унищожаваш на бойното поле. Така се унищожават структурни механизми във военната сфера", заяви Брага.

Киев: Всички руски военнопленници работят, нито един не лентяйства (СНИМКА)

Отново вниманието на руските военни блогъри е насочено към източния бряг на Днепър и специално селището Кринки – на 30 километра североизточно от Херсон и на 2 километра източно от Днепър. Там е имало няколко руснаците са атакували няколко пъти, постигнали са частичен успех, но центърът на селото остава в украински ръце, а на запад украинското предмостие при жп моста остава непокътнато – това е краткият обзор на руския военен телеграм канал "Рибар" от снощи. Каналът е основан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

По-зловещо звучат думите на друг руски военен блогър – Владислав Романов. Той направо описва ситуацията като "месомелачка" и то в ущърб на руската армия, като директно казва, че който говори как ситуацията е под контрол, не е научил нищо от времето, когато пак се говорело как във вилната зона на изток от Антоновския мост нямало никого. За да подкрепи думите си, Романов ги визуализира и с ВИДЕО (18+) на настъпващи руски войници в Кринки, които са покосени от украински огън.

При Авдеевка интензивността на боевете пак се повиши – в сутрешната си сводка украинският генщаб съобщава за над 20 отбити руски пехотни атаки. В своите обзори "Рибар" и друг известен руски военен телеграм канал в лицето на "Двама майори" твърдят, че руснаците разширяват зоната на контрол при жп линията, влизаща северно в Степово (3 километра север-северозапад от Авдеевка), а от юг боевете са при ресторант "Царска охота". Геолокализирани видеокадри западно от Красногоровка (5 километра северозападно от Авдеевка), тоест зоната на жп линията, показват как руски танкове и бронирани машини биват посрещани от унищожителни украински обстрели:

🟡0:00-0:45 48.19836, 37.70795 same as: https://t.co/i13mgVQpIC 🔴0:46-1:00 48.18873, 37.71206 Ru adavances 🟢1:01 - 1:41 48.18715, 37.70302 2 tanks damaged 🔵1:28 - 1:41 infantry moves 1:42-2:51 same as&apporach to: https://t.co/yZvcN127Xv @geoconfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/MCWFpZwOCp

Според ръководителя на военновременната администрация на Авдеевка Виталий Барабаш, руснаците се готвят за трета масирана атака срещу Авдеевка. Главната цел – коксовия завод, който се намира между Красногоровка и Степово, на 3-4 километра север-северозапад от индустриалната зона на Авдеевка. Същото пише и в руския военен телеграм канал "Дневник на десантчика". "Двама майори" обаче пише как украинците непрекъснато правят контраатаки, макар да ги описва като неуспешни: Критичните точки в отбраната на Авдеевка са две: Украински анализ (ВИДЕО)

По другите участъци на фронта – Запорожието, Бахмут, Купянск и линията Сватово – Кремена, няма потвърдени промени на позиции. Прави впечатление, че руснаците все по-усилено опитват да си върнат инициативата на южния фланг на Бахмут, за последното денонощие там са отбити 10 руски пехотни атаки към Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут).

Още: Руснаците, пленени в Украйна - ето кои са те

The 3rd Separate Assault brigade...



"About exploits, pain, sweat and blood on the front line. Frontline live shot by soldiers of the 2nd Assault Battalion in the battles near Bakhmut." pic.twitter.com/x8mk1klXmg