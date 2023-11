Критичните точки в отбраната на Авдеевка са две: Украински анализ (ВИДЕО)

Авдеевка не е Бахмут, не е Северодонецк и Лисичанск – тя може да се превърне в много запомняща се гробница за руснаците. За да стане това обаче, трябва да се действа решително и то на ниво командване – иначе има опасност от провал.

Конкретно Бутусов вижда сериозна опасност за т.нар. коксов завод северно от Авдеевка (3-4 километра север-северозапад от града). Според него, руснаците вече са успели да се окопаят зад жп линията при Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) и застрашават самия комплекс на коксовия завод. Ако той падне, ще има "постепенно и неизбежно затрудняване на защитата и градът ще падне". Бутусов обвинява местните командири, че не са предвидили втора защитна линия, където войниците да се изтеглят и откъдето резерви да контраатакуват и сега "се копаело на пожар". Той смята, че ако тези командири бъдат сменени с такива с боен опит и авторитет, руснаците лесно ще бъдат хванати в капан, защото трябва да минат през по-нисък терен и е удобно за украинците да ги обстрелват и да им нанасят тежки загуби в жива сила. От юг, при Опитно, руснаците също разширявали предмостието си през т.нар. пясъчна яма и опасността от пробив се увеличавала.

The 47th mechanized brigade is repelling attacks in the Avdiivka area 🔥 pic.twitter.com/Z5ybjK6TEU

За Бутусов решението е едно – да се даде командването на опитни полеви командири, тоест изцяло на 110-та механизирана бригада, която защитава Авдеевка и не допуска руснаците да превземат дори една сграда в града досега. От анализа му се създава внушението, че 110-та няма да позволи падане на Авдеевка и ще я превърне в гробница за руснаците, а други полеви командири са виновни да има усложения по фланговете на отбраната на града и само това като се поправи, всичко ще е наред. В коментари в Twitter под публикациите (преведени са и на английски език, ТУК) се припомня, че не за пръв път Бутусов дава съвети какво да се прави в чисто военна ситуация и че той е част от медийното влияние на експрезидента на Украйна Петро Порошенко. Бутусов неведнъж се е държал крайно критично и нападателно спрямо украинския президент Володимир Зеленски.

Иначе за изминалото денонощие няма потвърден с геолокализирани видеокадри руски напредък никъде при Авдеевка. В сутрешната си сводка украинският генщаб съобщава за 10 отбити руски пехотни атаки, което е по-ниско от обичайното отпреди 2-3 дни ниво. Говорителят на украинската армия за Таврийското направление полковник Олександър Щупун коментира, че руснаците вече атакуват главно с щурмови групи в малък състав, а не толкова с големи колони тежка военна техника. Той повтори, че темпото на руските атаки става по-ниско, защото руските войски още се прегрупират. Ръководителят на военновременната администрация на Авдеевка Виталий Барабаш съобщи, че основно руските атаки са от север, въпреки че в района вече няколко дни валят дъждове.

53rd Brigade drones dropping anti-tank mines on Russians in Vodyane, southern flank of the Avdiivka battle. https://t.co/tcGcxkw5Jy pic.twitter.com/BDFqrFx7sR

В Южна Украйна – Херсонска област (при Днепър) и Запорожка област, най-голямото напрежение е при река Днепър. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично е събран букет от публикации на руски военни блогъри, в които се пише как украинците не спират да атакуват от Пойма (10 километра югоизточно от Херсон и 4 километра източно от Днепър) и Песчановка (13 километра югоизточно от Херсон и 3 километра източно от Днепър), както и че са напреднали западно от Кринки (30 километра североизточно от Херсон и 2 километра източно от Днепър), но било само временно.

В сутрешния си обзор руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов специално обръща внимание първо на бойните действия при Днепър, но настоява, че при Пойма и Кринки няма нови украински успехи. Украинският военен анализатор Константин Машовец изрично подчертава, че украинската армия удържа позиции при Кринки и Антоновския мост, а руснаците неуспешно са ги атакували.

A Russian vehicle was destroyed by an FPV drone on the left bank near Korsunka, northeast of Krynky. Russians are complaining that Ukraine is utilizing recon and immediate FPV strikes at a high(er) rate. pic.twitter.com/osMmO4y3EQ