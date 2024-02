Украйна загуби първи танк "Ейбрамс", тръби Соловьов (ВИДЕО и СНИМКИ)

Рьопке базира твърдението си на видеокадри, разпространявани усилено от канала в Телеграм на руския пропагандист номер едно Владимир Соловьов - той е под санкции от ЕС и САЩ, защото възхвалява и помага с пропаганда на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Информацията за танка, модела и съдбата му се нуждае от допълнително потвърждение - дали е "Ейбрамс" и дали е унищожен, а не само повреден, изглежда от удари с дронове.

Защо е нужно потвърждение - пример е руско видео как уж с ракета "Искандер" е поразена доставена от Норвегия система NASAMS. Точно преди удара обаче камерата, показваща ПВО система, примигва, картината се губи и за кратко време и след това вече нещо гори:

Its is purely coincidental that the camera flickers right when the Iskander hits *something* https://t.co/kjTTfsJPCQ