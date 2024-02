"Ейбрамс" се появи при Авдеевка, руснаците плащат за всяка стъпка напред с много кръв (ВИДЕО)

Скибицки добави, че обявените обеми изискват модернизация на производството и санкциите играят важна роля в противодействието на това. Затова и той отправи молба към Запада да контролира изпълнението на санкциите – ако това се случва, за руския военнопромишлен комплекс ще е далеч по-трудно.

Според Frontline Intelligence, руснаците са започнали да складират боеприпаси, муниции и ракети в близост до границата с Украйна, за да съкратят времето за транспорт. Даден е конкретен пример с Воронежка област: 2 години война: Украйна удари завод, важен за производство на ракети. В Одеса пак има жертви (ВИДЕО)

Думите на Скибицки идват на фона на поредна оценка от ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), че заради оскъдната западна военна помощ (САЩ буквално не са давали каквото и да е през 2024 година), Украйна ще се наложи да прави тежки избори – между потенциално много печеливши контраофанзивни операции и защита на настоящи позиции. Колкото по-дълго Украйна е принудена да остава в позиция на отбрана, толкова повече ще изтощава ресурси, които иначе би могла да ползва за контраатак, посочват от американския тръст.

The 47th mechanized putting new technology to use. Ammunition delivered to the very front line trenches with the help of ground drones. pic.twitter.com/2LCehyT7GF

Според актуалната сводка на украинския генщаб, през изминалото денонощие има около 20% по-малко бойни сблъсъка на дневна база по целия фронт тоест наблюдава се известен спад на интензивността на боевете. Общо е имало 84 бойни сблъсъка.

Над половината от руските атаки са извършени в едно направление – 44 отбити руски пехотни атаки в направлението "Маринка" (Григоровка, Победа и Новомихайловка) и нито една грандиозна руска хвалба за постигнато нещо по-значимо в този участък на фронта. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов изрично пише в сутрешния си обзор, че няма промяна точно в това направление, като даже имало украинска контраатака в село Победа и връщане на позиции: Руската армия превзе нова важна точка в битката за Донецка област (ВИДЕО). В нито едно друго направление няма двуцифрен брой атаки – по 9 отбити руски пехотни атаки има в района на Авдеевка (линията Северно – Ласточкино – Първомайско), както и в района на Бахмут.

По различните направления от фронта има интересни новини. Според политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, руснаците вероятно са успели да си върнат всички позиции на висок терен по т.нар. Линия на Суровикин в Запорожка област (покрай Върбово до Новопокроповка, в направлението Орехов – Токмак – Мелитопол, на между 12 и 18 километра юг-югоизток от Орехов – КАРТА). Рьопке съди за това от кадри на атака и удари с дронове от украинска страна.

(КАРТА) Специално за Авдеевка популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, потвърждава за боеве в Ласточкино и Северно, както и че руските сили стигнали до покрайнините на Невелско (15-тина километра югозападно от Авдеевка), за което още няма визуални доказателства. Юлиян Рьопке директно твърди, че украинците са се изтеглили на север към Бердичи и вече не обстрелват интензивно опитващите да преминат през Степово (2-3 километра северозападно от Авдеевка) руснаци (КАРТА). В социалните мрежи се появиха и кадри с американски танк "Ейбрамс", действащ в района – Рьопке намери пак да критикува как танкът бил използван не като част от по-голяма операция, а за разузнаване с бой:

First video of the M1A1 Abrams MBT in action. It is in service of the 47th Mechanized Brigade N-W of #Avdiivka.

Unfortunately, the Ukrainian army uses it the same way it uses almost every tank, from T-64 and Leopard 2 – isolated shoot-and-scoot without tactical benefits ... pic.twitter.com/jaN7MimDht