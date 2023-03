Юмручен бой в грузинския парламент заради закон, какъвто и "Възраждане" иска в България (ВИДЕО)

Видеозапис от вътрешността на сградата на парламента в столицата Тбилиси показа кратко, но жестоко сбиване между депутати, след като председателят на комисията по правните въпроси на камарата изглежда успя да удари лидера на опозиционната партия Обединено национално движение, която се противопоставя на законопроекта, пише Reuters.

Управляващият блок "Грузинска мечта" миналия месец обяви, че подкрепя законопроекта, който все още трябва да премине други етапи на одобрение, преди да може да стане закон.

Според законопроекта, организациите, получаващи над 20% от финансирането си от чужбина, ще трябва да се регистрират като "чуждестранни агенти" и да се подложат на мониторинг от страна на министерството на правосъдието - в противен случай ще бъдат изправени пред солидни глоби. На подобна база, преди 11 години в Русия беше приет закон, който постоянно се разширява и на практика блокира възможността независими от държавата медии и неправителствени организации да работят.

"Руското законодателство, което сега се предлага в парламента, е против националните интереси на Грузия, срещу нашите европейски стремежи. Цялата международна общност и грузинската общност са съгласни по тази тема", каза Иракли Павленишвили, активист за граждански права и опозиционен политик. Миналия месец повече от 60 организации на гражданското общество и медии заявиха, че няма да се съобразят с новото законодателство за "чуждестранни агенти", ако то стане закон.

Protests against the adoption of the law on "foreign agents" continue in #Georgia. Deputies fought in the parliament during disputes.



Earlier, former Georgian President Mikheil Saakashvili told that Georgian oligarch Bidzina Ivanishvili was surrendering the country to Russia. pic.twitter.com/d9wW5l7WXi