Изявлението си Путин направи на среща днес, 5 септември, посветена на развитието на селищата в Далечния изток, осъществена чрез видеовръзка.

"Суровият климат на Якутск, Анадир (столицата на Чукотска област - бел.ред.) и Магадан изисква специален подход при усвояването на тези територии. Но уникалната им природа привлича туристите, това е очевидно. И тези територии имат огромни възможности", каза Путин.

Според пресслужбата на Кремъл "по поръчение на президента на Русия се реализира проект за обновяване на градовете в Далечния изток". Отпуснатият бюджет от държавата ще е 5 милиарда рубли годишно за благоустрояване на градовете и 100 милиарда рубли по програма за бюджетни заеми за инфраструктурата за 2023-2024 г.

Now that the majority of Russian tourists can't go abroad and many have chosen to not even go to the temporarily occupied Crimea this summer Putin is bringing their attention to wonderful vacation destinations within Russia - Yakutsk, Anadyr, and Magadan.

