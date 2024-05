Възмущение заради данни, че Германия и САЩ са заплашили да изоставят Украйна

За какво става въпрос? Твърдение в материала, че Германия и САЩ буквално са заплашили да спрат да помагат на Украйна, защото тя е използвала "по свое усмотрение" доставена от Берлин американска ПВО система Patriot. В материала не се казва за кой точно случай става въпрос, но има и намек, че не е един, макар че конкретно вниманието на читателите е насочено към един.

Кой е този случай? Най-вероятно става въпрос за май, 2023 година и много голям украински успех срещу руската военна авиация. Успехът беше постигнат на руска територия, по-точно Брянска област - една от трите области (заедно с Белгородска и Курска), където руснаците натрупаха войници и военна техника и сега вече има отворен нов фронт в Харковска област: Свалени руски самолети и хеликоптери с "Пейтриът": Говорителят на украинските ВВС разказва (ВИДЕО)

"Невероятно и въпреки това обяснява много. Това още веднъж доказва как тенденцията на погрешни решения на Запад удължава тази война. Русия е уязвима, може да бъде победена, но на Украйна не ѝ е позволено да отвърне правилно, докато руските бомби удрят търговски центрове, детски градини и жилищни квартали" - един от знаковите примери на възмущение.

Засега САЩ и Германия продължават да не дават разрешение доставени от тях оръжия за Украйна да се използват за удари по руска територия: Трета световна война: Актуалните поводи да бъде отприщена

It has been reported by BILD that when Ukraine used Patriot missiles against Russian aerial vehicles in Bryansk back in May 13, 2023, where in a matter of minutes two Russian Mil Mi-8, one Su-34 and one Su-35 were blown out of the Russian sky, that Berlin and Washington were… pic.twitter.com/aSIMDBglD4