Путин: В Украйна ще действаме както намерим за добре, независимо какви войски ще изпрати Европа (ВИДЕА)

"Ние при всички случаи ще направим това, което смятаме за нужно, без значение кой ще бъде на територията на Украйна. И те трябва да са наясно с това", заплаши той на брифинг с журналисти от Узбекистан.

Освен това Путин вижда заплаха от страна на Полша по отношение на суверенитета на Украйна (който той самият не зачита):

"Ако заедно с поляците влезе контингент от европейски държави [в Украйна], останалите ще си тръгнат, но поляците никога", каза той, вероятно опитвайки се да внуши, че Полша възнамерява да окупира украински територии.

За пореден път Путин заяви и, че не смята Зеленски за легитимен президент на Украйна.

"Строго погледнато, според предварителната оценка, единственото легитимно правителство (в Украйна) остава парламентът и председателят на Върховната Рада. Ако искаха да проведат президентски избори, тогава просто трябваше да отменят закона за военното положение, това е всичко", заяви диктаторът.

Ето и още смътни заплахи от Путин по отношение на Запада:

