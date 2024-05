Близък до Путин източник видя някои затруднения за Русия на фронта (ВИДЕО)

Според обзора на "Рибар", в Харковска област украинската армия е успяла "до известна степен да стабилизира ситуацията" в град Вовчанск (Волчанск на руски език), при т.нар. агрегатен завод в северната част на града, отвъд река Вовча (Волча). Освен това - "Рибар" посочва, че в Лиманското направление, при Билохоровка (Белогоровка) имало видеокадри с издигнато руско знаме (всъщност съветското, дори не е официалното знаме на сегашната Руска федерация) в селото, само че "въз основа на тях не може да се направи заключение за настъплението на руските войски в центъра на селото".

(КАРТА) Защо езикът в обзора е толкова резервиран? Вероятно заради видеокадри като долните, които показват как руска военна колона с бронирана техника бива спряна безмилостно в опита ѝ да настъпи в Северското направление, точно откъм Белогоровка – към Върхнокамянско. Все пак има и украински коментари за Белогоровка – че ситуацията там е сложна, руснаците наистина са напреднали към центъра на селото и не изглежда оптимистично: "Количество, не качество": Стратегията, с която Русия напредва на фронта

54th Brigade of Ukraine repels Russian attack on the Bilohorivka front. Deepstate regarding the attack:



“Footage of the destruction of the Russian column east of Verkhnokamianske



Quite unusual shots, because mainly the Russians near Siversk use infantry, drones and artillery,… pic.twitter.com/zdoPNPkAdQ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 27, 2024

Съгласно дневната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете в Украйна не се променя особено – за 27 май са регистрирани 97 бойни сблъсъка по целия фронт т.е. само 2 повече на дневна база. Отново най-горещо е в Покровското направление – 21 отбити руски пехотни атаки, като 11 от тях са при Очеретино. Украинският щаб твърди, че руснаците не са успели да откъснат района около Очеретино въпреки положените усилия, а руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов вече пише за боеве в Новоалександровка, без за това да има потвърждение с геолокализирани видеа и без "Рибар" да казва и дума за такова нещо. 10 са бойните сблъсъци в Харковска област – по всички други направления има едноцифрен брой руски пехотни атаки, но специално в Кураховското направление (на запад от Маринка – Красногоровка и Григоровка) украинският щаб отчита много напрегната ситуация южно от село Константиновка (да не се бърка с едноименния град на запад от Часов Яр).

Що се отнася до Часов Яр, показателно е как "Рибар" говори в традиционен стил, когато няма никакви руски успехи – руснаците извършват атаки. Видеокадри от мястото на събитието обаче показват за какво става въпрос – поредни големи загуби за руската армия на бронирана техника:

Another Russian attack near Chasiv Yar, recorded by the 225th Assault Battalion as part of the 115th Mechanized Brigade. Russians do gain ground, but very little. pic.twitter.com/x1zmCZib4u — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 27, 2024

/2. Repealing of today’s Russian attack on Chasiv Yar.

T-90M with spoiler was burned, was not fast enough. https://t.co/uqYD9tG3Va pic.twitter.com/qgHbZlLbvC — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 27, 2024

Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке публикува видео с руска бомбардировка с авиационни бомби по украински позиции при Липци (спомагателното второ направление на руснаците в Харковска област) и послание как украинците не могат да се защитят, защото Запада не позволява със западно оръжие да се нанасят удари по цели на руска територия. Само че украинският журналист Юрий Бутусов обясни повече за конкретната бомбардировка - украинските части там са оцелели и са се справили с руската щурмова група, която е настъпила след обстрела. Бутусов добавя, че има видеокадри, които доказват думите му, но още няма да ги публикува, защото съдържат чувствителна информация. А мястото на бомбардировката показва, че тези украински позиции са по-напред, на север, отколкото досега се знаеше т.е. руснаците биват притискани.

За Купянското направление украинският генщаб се хвали с частичен успех, но без да уточнява къде точно – посочва боеве основно в Петропавловка, на 7-8 километра източно от Купянск.

Войната в Украйна: Политическите новини

Според "Укринформ", още преди да подпали пълномащабната война в Украйна, Путин е казал на германския канцлер Олаф Шолц, че Украйна не е суверенна държава и че Русия едностранно може да променя границите ѝ, защото Украйна и Беларус били част от Руската федерация. Меморандумът от Будапеща (1994 година) категорично сочи, че Украйна е суверенна държава – Русия го е подписала и е гарант за украинския суверенитет.

The New York Times публикува материал, според които руското ГРУ е организирало кампания за създаване на напрежение в Европа с цел да се нарушат доставките на оръжие за Украйна. Става въпрос за палеж на фабрика за бои в Полша, магазин на ИКЕА в Литва, частни домове в Латвия и склад във Великобритания, свързан с оръжейни доставки за Украйна. И двете новини са акценти в дневния обзор на ISW - американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

