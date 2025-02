Урсула фон дер Лайен: Европейската сигурност се намира в повратен момент

"Европейската сигурност се намира в повратен момент". Това написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х, след като пристигна във френската столица. Там тя и председателят на Европейския съвет Антониу Коща ще участват в извънредна европейска среща на върха за Украйна. "Да, става дума за Украйна — но става дума и за нас", посочи Фон дер Лайен. "Имаме нужда от мислене в режим на спешност. Имаме нужда от усилване на отбраната. И имаме нужда от двете неща сега" казва още тя. Антониу Коща смята, че "това е началото на процес, който ще продължи с приобщаването на всички партньори, ангажирани с мира и сигурността на Европа. "ЕС и страните, които членуват в него, ще играят централна роля в този процес", добави председателят на Европейския съвет", написа той в профила си в Х. Още: Санкции, боеприпаси, миротворци: Зеленски ги обсъди с Макрон и Антониу Коща (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство и Европа са изправени пред "предизвикателство за поколенията" и че "трябва да направят повече". По-рано днес британският лидер изрази готовност да изпрати мироопазващи сили в Украйна.

"Очевидно непосредственият въпрос е бъдещето на Украйна и ние трябва да продължим да поставяме Украйна във възможно най-силна позиция, каквото и да се случи по-нататък", каза Стармър пред журналисти в Бристол, преди да замине за Париж. Премиерът добави, че всички участници в срещата искат мир, но че също така те искат да се уверят, че мирът ще бъде траен.

Междувременно словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ЕС не е упълномощен да взема решения относно изпращането на чуждестранни войски в Украйна. Още: Фицо побесня от новата европейска дипломация заради заявената подкрепа за Украйна

"ЕС не е упълномощен да взема решения относно участието на чуждестранни войски (в мироопазващи операции) на територията на друга държава", пише в изявление на Фицо, разпространено от неговата канцелария. Словашкият премиер отбеляза, че въпросът за изпращането на войски в Украйна е от компетентността на ООН или на двустранните споразумения и че това "е тема, с която ЕС няма нищо общо и не бива да коментира", пише БТА.

Just arrived in Paris for crucial talks.



Europe’s security is at a turning point.



Yes, it is about Ukraine—but it is also about us.



We need an urgency mindset.



We need a surge in defense.



And we need both of them now.