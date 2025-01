Санкции, боеприпаси, миротворци: Зеленски ги обсъди с Макрон и Антониу Коща (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски проведе отделни срещи с френския държавен глава Еманюел Макрон, както и с председателя на Европейския съвет Антониу Коща на 27 януари в полския град Краков. Това се случи в рамките на посещение за отбелязване на Деня в памет на жертвите на Холокоста. По време на сесията с висши европейски служители лидерът на нападнатата от Русия страна е обсъдил различни теми, включително допълнителни санкции, както и доставката на още боеприпаси, съобщиха от президентската канцелария на Украйна.

There are very few survivors of the Auschwitz concentration camp left. Today, they spoke to the leaders of almost 60 countries and to the entire world.



They spoke about how ruthless people can be when their minds are poisoned by hatred. About what the camp's prisoners went… pic.twitter.com/rTDJnm75Ps — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2025

Още: България подкрепи продължаване на помощта за Украйна и е против съдбата ѝ да бъде решавана от други

Санкции и боеприпаси

„Трябва да продължим да оказваме натиск върху Путин, а санкциите са един от наистина мощните инструменти“, заяви Зеленски.

По-рано през деня външните министри на Европейския съюз одобриха удължаването на санкциите срещу Русия с още шест месеца. Окончателното решение ще бъде взето от евролидерите на 31 януари: Орбан е отстъпил: ЕС ще успее да удължи санкциите срещу Русия и да запази замразените активи.

При срещата в Полша очакваният 16-и пакет от санкции на ЕС срещу Русия е бил „една от ключовите теми“.

I had a meeting with @eucopresident, António Costa, in Kraków. Among our key topics were strengthening sanctions pressure on Russia and the 16th package of sanctions. We value today’s decision by the EU to extend sanctions against Russia for another six months. It is crucial to… pic.twitter.com/Em70freOmm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2025

В допълнение към санкциите, лидерите са обсъдили подробностите по нова инициатива за доставка на боеприпаси, като допълнителни неофициални срещи са насрочени за 3 февруари.

Макрон и Зеленски говорят за миротворците

По-късно през деня Зеленски се срещна с Макрон, за да обсъди „сътрудничеството в областта на сигурността“ на фона на очакваните мирни преговори през следващите месеци.

I had a meeting with the President of France, @EmmanuelMacron, to discuss further support for Ukraine.



We focused in particular on security cooperation and possible formats for security guarantees for Ukraine and all of Europe. We are counting on France's support in the… pic.twitter.com/oyJkYqixTm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2025

Съобщава се, че Макрон е оглавил перспективите за изпращане на европейски мироопазващи сили в Украйна. Всичко това идва в момент, в който новият президент на САЩ Доналд Тръмп пое ангажимент да „сложи край“ на войната.

Не са ясни подробностите за конкретните елементи от разговора между Зеленски и Макрон, въпреки че от президентската канцелария на Украйна съобщиха, че са били обсъдени „възможни формати за гаранции за сигурността на Украйна“.

Още: Макрон и Стармър преговарят за мироопазващи сили в Украйна: Британска медия начерта три сценария

По-рано през деня Зеленски изрази пред Коща и европейски официални лица необходимостта от „справедлив и траен мир“ след мирните преговори, като повтори предишни изявления за пълноценно участие на Европа в тези преговори.

„Ние ще бъдем с вас толкова дълго, колкото е необходимо“, заключи Коща, цитиран от Kyiv Independent.

Русия се противопоставя на присъствието на мироопазващи сили на НАТО в Украйна, като на 24 януари говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че то може да доведе до „неконтролируема ескалация“. Вчера имаше поредно руско изявление, заплашващо потенциален мироопазващ контингент: Миротворци в Украйна: Заплаха, че са легитимна руска военна цел.