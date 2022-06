Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев за нови разговори за европейското членство на страната

Официален статут на кандидат член на ЕС Украйна се надява да получи до края на юни, но това съвсем не е сигурно, въпреки многократните уверения, че Киев е част от „европейското семейство“. Украинският президент Володимир Зеленски призова 27-те държави членки да не оставят страната му в "сивата зона" няколко дни преди да се произнесе Европейската комисия и преди срещата на върха в края на юни на ръководителите на държавите, когато ще трябва да вземат решение.

Докато много държави, главно от Източна Европа, подкрепят членството на Украйна, други страни от Общността като Нидерландия, Дания, Германия и Франция, която председателства ЕС в момента, остават много резервирани.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV