Успехи за Украйна, успехи за Русия: Зависи на кой фронт (ВИДЕО)

(КАРТА) По украински данни през вчерашния ден група от 60 руски войници се е предала в пределите на град Вовчанск (Волчанск на руски език – на 5-6 километра южно от границата с Русия), а украинският генщаб изчислява, че за деня са убити и ранени 96 руски войници, докато руското военно министерство твърди, че имало 105 убити и ранени украинци. Има и нови данни за върнати от украинската армия позиции, държани преди това от руснаците - според говорителя на украинското командване "Хортиця" подполковник Назар Волошин 70% от Вовчанск е под украински контрол.

Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке обръща внимание на руски твърдения (например от популярния руски военен телеграм канал "Рибар") как руснаците успешно обстрелвали и пречели на изграждане на понтонни съоръжения от украинците във Вовчанск – Рьопке коментира видео на удар с дрон "Ланцет" срещу такова съоръжение и че видимо няма ефект от атаката. "Рибар" е доста лаконичен в своя обзор за деня и говори само за една позиция във Вовчанск, "удържана от украинците", а руският пропагандист и военен анализатор Семьон Пегов разсмива със своята гледна точка, която подсказва проблемите за руснаците: "Украинските въоръжени сили непрекъснато контраатакуват, опитвайки се да си върнат загубените позиции. Понякога контраатаките са неуспешни, понякога се налага отново да връщаме загубени позиции":

Biber video. Russians claim they “destroyed” the vehicle with the Lancet, but there is no indication the constructed bridge is not intact anymore after the attacks. pic.twitter.com/EhSVCJyL32 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 4, 2024

Войната в Украйна: Извън Харковска област

Съгласно дневната сводка на украинския генщаб, на 4 юни е имало 99 бойни сблъсъка по целия фронт, което представлява сериозно намаление на интензивността на боевете на дневна база – с 25 руски пехотни атаки по-малко.

(КАРТА) Отново най-горещо е Покровското направление (на запад от Авдеевка) – с общо 37 руски пехотни атаки, от които 27 са спрени, а за 10 още няма окончателен резултат какво е станало. Украинският генщаб отчита най-голяма руска активност в северната част на фронта в това направление – в района на Очеретино, с поглед към Новоалександровка, като според украинския телеграм канал Deep State там има руски напредък. Юлиян Рьопке обаче обръща внимание към Карловка, в най-южната част на линията – за седмица руснаците напреднаха с 2 километра там, алармира той. Пегов и "Рибар" също казват, че руските сили са в подстъпите на Карловка.

(КАРТА) По отношение на Кураховското направление Рьопке смело говори, че Прасковиевка (с 52-ма души население) е паднала в руски ръце – и "Рибар", и Пегов влизат в този тон, но не така смело, според тях зоната на контрол на руснаците е разширена и се "прочиствали" покрайнините на селото. "Рибар" изрично пише, че не може да се каже, че руснаците са превзели изцяло Парасковивка. В Григоровка и Красногоровка обаче няма промяна, констатира Пегов. Боевете в това направление са изключително жестоки и кървави – за 4 юни е имало 7 руски пехотни атаки в това направление, 5 са спрени и продължават боевете в рамките на 2 руски операции при и в Красногоровка: ВИДЕО, 18+

As claimed by the source, Russian AFVs targeted by Javelin ATGM during attempted assault on Ukrainian positions. Somewhere in the area between Novomykhailivka - Vuhledar. https://t.co/KrwRx4aTOb pic.twitter.com/7BWlm5ncMk — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 4, 2024

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обръща внимание специално на Южна Украйна в нов анализ – зоната на действие на руското командване "Изток". Това командване разполага с около 52 000 войници, около 380 танка и малко под 900 бронетранспортьора плюс 420 гаубици и оръдия, според оценката на украинския военен анализатор. Машовец се съсредоточава върху участъка на фронта "Времеевски" (остта Бердянск – Велика Новоселка – Угледар), на границата между Донецка и Запорожка област. Там руснаците превзеха Старомайорско, но не и Урожайно (и двете села са на 9 километра южно от Велика Новоселка и са буквално едно до друго), констатира Машовец. Според него, руската армия има за непосредствена цел да продължи от Старомайорско към Ровнопол, на север, но не успява. На база това с какви ресурси разполага руското командване "Изток", украинският военен анализатор прогнозира: "Не бих очаквал някакви специални постижения". Той обаче предупреждава, че руски пробив е най-вероятен към Курахово (по линията Красногоровка – Григоровка – Новомихайловка, на запад от Маринка), като очаква руският натиск към Старомайорско и Урожайно да е диверсия, за да се атакува Угледар всъщност от изток, откъм Николско: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

Russian tank explodes spectacularly after encountering FPV drone of the 46th brigade of Ukraine. Vuhledar front pic.twitter.com/PEiqO5iH1Q — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 4, 2024

Интересен факт – 14 руски пехотни атаки в Купянското направление на 4 юни според украинския генщаб, 11 са спрени, за останалите 3 още не е ясно, но по-известните руски военни блогъри не се хвалят с някакъв успех. Същото важи и за Краматорското направление т.е. Часов Яр, където се водят основните бойни действия.

Рано тази сутрин, малко след 7:00 часа българско време, украинските ВВС обявиха въздушна тревога заради излетели от руското военно летище Саваслейка изтребители МиГ31. С тях руснаците изстрелват ракети "Кинжал". След около половин час обаче тревогата беше отменена.

През тази нощ Руската федерация е изстреляла общо 27 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна – от Курска област и от Крим. Свалени са 22 дрона – в Николаевска, Херсонска, Днепропетровска, Сумска и Полтавска област. В Никопол, в Днепропетровска област, има щети по 5 къщи, 3 стопански постройки и електропровод, съобщи ръководителят на местната военновременна администрация Серхий Лисяк:

Интересна новина и от Русия – Владимир Путин е наредил на досегашния пръв зам.-главен секретар на партията му „Единна Русия“ Андрей Турчак да поеме поста на губернатор на Алтайска област, при това го е направил по видеоконферентна връзка, твърди руското издание "Медуза" (считано за чуждестранен агент от Кремъл). Това означава, че вероятно Турчак сериозно се е компроментирал пред Путин. В руското телеграм пространство валят коментари, че назначението на Турчак е политическо изгнание за него. А "избрани" руски военни блогъри се похвалиха, че са били на среща с новия руски военен министър Андрей Белоусов, който гради имидж, за да покаже, че е различен от предшественика си Сергей Шойгу, коментира в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

ОЩЕ: Украйна притиска руската армия в Харковска област: Нови данни (ВИДЕО)