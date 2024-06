Украйна притиска руската армия в Харковска област: Нови данни (ВИДЕО)

(КАРТА) По отношение на град Вовчанск (Волчанск на руски език – намира се на около 5-6 километра южно от границата с Русия и североизточно от Харков) се трупат все повече данни от различни източници, че украинците лека-полека си връщат позиции, първоначално заети от руснаците. Конкретно – има геолокализирани данни, показващи как руски войник се предава и това е в североизточните покрайнини на Вовчанск (КАРТА). Отделно има и други видеа, показващи как боеве в рамките на Вовчанск и покрайнините му завършват злощастно за руската армия:

ОЩЕ: Украйна подпали руска военна колона на руска територия (ВИДЕО)

In the northeastern part of Vovchansk, a Russian soldier surrenders to Ukrainian units. It seems that Ukrainian forces have advanced deeper into Vovchansk, reclaiming more territory previously occupied by Russia. Record by the 36th Marine Brigade. pic.twitter.com/hS1GyHtbJn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2024

По този повод популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, коментира, че северно от Вовчанск руснаците вече се окопават и се готвят за украинско контранастъпление. Каналът посочва, че украинската армия използва дронове, за да пречи на изграждането на сериозни руски укрепени позиции. Освен това - "Рибар" пише, че в самия Вовчанск има непотвърдена информация за украинска атака срещу една от най-важните руски позиции вътре в града – т.нар. агрегатен завод. Руският канал казва и, че украинската армия все повече опитва да изгражда логистични връзки, с които да подсигурява напредък на север от река Вовча (Волча) – тя дели Вовчанск приблизително на две, като северната част на града е по-малка от южната, но не с много (приблизително 35-40%:60-65%). "Рибар" посочва и, че в спомагателното направление на Харковска област – при Липци, по линията при Глубоко, украинците не спират да контраатакуват и явно инициативата там е тяхна. Да, украинците контраатакуват, но не могат напълно да овладеят инициативата, гласи оценката на руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов.

На този фон обаче има изрични предупреждения - мониторинговият екип Frontelligence Insight, воден от украинския офицер от запаса с прякор Tatarigami, пише, че вече има сериозни данни за придвижване на големи руски сили, включително стотици военни превозни средства от различен тип. "Това подсказва, че руснаците се готвят за нов сериозен натиск. Не е вероятно руската офанзива скоро да спре". Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, също предупреждава, че в Харковска област влизат руски резерви – той посочва части от 72-ра мотострелкова дивизия на 44-ти армейски корпус (АК), както и целият състав на 41-ви мотострелкови полк, от който досега е имало само отделни части, вкарани в боевете.

ОЩЕ: Оръжието на САЩ вече действа в Русия: HIMARS порази ПВО край Белгород (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Извън Харковска област

Ukrainian SSO units damaged a Russian Kasta-2E2 mobile radar station. This model is considered a state-of-the-art weapon designed to control airspace, determine coordinates and recognize air targets, including those flying at very low altitudes. pic.twitter.com/i8m2QtY0oQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2024

Рязко увеличение на интензивността на боевете регистрира украинският генщаб на дневна база в началото на работната седмица. Де факто говорим за двойно по-висока интензивност на 3 юни спрямо 2 юни – 124 бойни сблъсъка по целия фронт в Украйна вчера спрямо 60 на 2 юни, сочат данните от официалната украинска сводка.

Голямата новина е мощният руски натиск в Северското направление. Там е имало 24 бойни сблъсъка, като 15 от руските пехотни атаки са спрени. Боевете са в района на Виемка, Розодоловка, Верхнокамянско. Направлението е важно, защото ако Северск падне, руската армия ще може да гледа от север към Часов Яр и то с идея да обкръжи града напълно, както и към агломерацията Славянск – Краматорск: Руска лятна офанзива 2024: Вариант Славянск – Краматорск

(КАРТА) Покровското направление отново е най-горещо – 35 руски пехотни атаки за 3 юни, като украинският генщаб съобщава, че са спрени 26, а изходът от останалите още не е ясен. Популярният украински телеграм канал Deep State обаче публикува снимка от видеоматериал на украинското командване "Хортиця", която показва украински обстрел по къща. Deep State посочва, че това вече е район с вили по-близо до Карловка – т.е. руснаците напредват от Нетайлово на запад, като украинският канал счита, че те трудно ще бъдат спрени задълго преди да стигнат до язовирите преди самата Карловка (КАРТА). Същата информация, за руски напредък в тази посока, тиражират "Рибар" и Семьон Пегов. "Рибар" отделно пише за северната част на линията на боеве в това направление – признава, че село Сокол не е в руски ръце, имало само проникване на руска щурмова група до центъра му, но след това руските сили се оттеглили. Каналът твърди и, че руснаците имат позиции в покрайнините на Новоалександровка, но при Архангелск и украинците имат силна позиция от северозапад, което пречи на руската армия да завърши превземането на целия район и евентуално вече да гледа на север, към градовете Константиновка и Часов Яр. Твърденията на "Рибар" не са подкрепени с геолокализирани видеокадри.

The FPV Strike Company of the 47th Mechanized Brigade on a night hunt for Russian equipment. Four URAL trucks, two T-72's and one T-90 and two MT-LB's of which one carried ammunition were destroyed. pic.twitter.com/NGLxY1CSP8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 3, 2024

За Часов Яр (Краматорското направление) и Кураховското направление (на запад от Маринка: Красногоровка и Парасковиевка) няма данни за нещо по-съществено като промени. ВИДЕО, 18+ показва как в огън и кръв завършва пореден опит за по-съществена руска атака с бронирана техника в това направление, на запад от Новомихайловка.

Русский мир: Поредно издевателство над военнопленници

От 2 юни насам в социалните мрежи се споделят видеокадри как руски войници унижават украински военнопленници, като ги карат "да възхваляват" СССР.

Украинският омбудсман Дмитро Любинец коментира, че по предварителни данни видеото е заснето в Харковска област. Според руското издание "Важни истории", което е свързвано с Михаил Ходорковски (руски олигарх и една от първите знакови фигури, която загуби битка срещу Путин и лежа години наред в затвора) автор на видеото е едно от лицата на руските ултранационалисти "Русич" - Алексей Кирпин. Кирпин се бие в Украйна още от 2014 година и типичен пример за налагания от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин руски нацизъм (рашизъм). ВИДЕО, 18+ от издевателствата (да не се гледа от непълнолетни и малолетни, както и от хора със слаби нерви - кадрите могат да се видят само от регистрирани потребители на социалната мрежа X и то ако са логнати в профила си).

ОЩЕ: Новини от фронта в Украйна: Военна картина на светлини и сенки (ВИДЕО)