Уважава жена ми повече от мен: Тръмп съвсем легна пред Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Условията за прекратяване на огъня и край на войната ще бъдат договорени между Русия и Украйна, само така може да бъде, защото те знаят детайли за преговори, за които никой друг не подозира". Тези думи на американския президент Доналд Тръмп след телефонните му разговори с руския диктатор Владимир Путин и с украинския държавен глава Володимир Зеленски ясно показаха как Тръмп се мъчи да излезе от блатото на войната в Украйна, след като самоуверено повтаряше, че за 24 часа ще сложи край на случващото се.

Тръмп за пореден път ясно показа каква е визията му – икономическо сближаване с Русия, в по-голям мащаб, с мисъл да я откъсне от орбита на Китай. Потенциалът е безграничен, възторгна се Тръмп. Колко е безграничен при дългогодишното обвързване на Русия към Китай, с редица подписани документи срещу голите приказки на Путин по телефона пред американския президент ще се види - Още: Тръмп се размечта след разговора с Путин: Русия и Украйна сами ще си договорят мир

Самият Тръмп показа на два пъти само снощи колко несериозен е и как дава на Путин поле да го разиграва. Първо, американският президент обяви как войната в Украйна трябвало да си остане проблем на Европа и САЩ не трябвало да се месят – защо тогава да се месят срещу Китай? Ще се отдалеча от процеса, ако няма прогрес, заплаши отново Тръмп, което моментално беше обезличено от самия него. Той публично разказа уж шегичка, че Путин уважава много Мелания Тръмп. А мен – какво е отговорил Путин на този въпрос на Тръмп не стана ясно, но стана ясно, че Тръмп нямал нищо против руският диктатор да уважава повече жена му от самия него. "След подобни изказвания (това не е наша война) изразът "майната му" става все по-смислен", коментира един от известните украински военни канали в Телеграм "Офицер+": Путин след разговор с Тръмп: Готови сме да работим с Киев по меморандум за бъдещ мирен договор (ВИДЕО)

“Putin said he has great respect for my wife,” — Trump



“I jokingly replied: ‘What about me?’ Seems like he likes Melania more than he likes me,” the U.S. president added.



🤦‍♂️ pic.twitter.com/hAVyRHcvIv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 19, 2025

Русия трябва да спре с проточването на преговорите и с отказа да предложи каквито и да било смислени отстъпки на Украйна, за да може да се стигне до траен и устойчив край на нейната война. Русия трябва публично да признае, че Володимир Зеленски е легитимен президент на Украйна, че Украйна е суверенна държава, че конституцията ѝ е действащ и неоспорим документ, за да има изобщо смислени преговори, заключи ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Според ISW, със сигурност първо трябва да има по-дълго примирие и тогава да се водят реалните преговори за мир, като институтът посочва, че досега Русия единствено поставя искания пред Украйна в смисъл да капитулира, включително да получи целите Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, след като над 3 години руската армия, уж втората в света, не успя да ги завладее изцяло – Още: Какво си казаха Тръмп и Зеленски: Говори украинският президент (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Няма почти никаква промяна във военната активност в Украйна на дневна база. Общо 177 са бойните сблъсъци за 19 май според официалните украински данни, т.е. с 2 повече спрямо 18 май. Руснаците са хвърлили 117 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. със 7 по-малко на дневна база. 32 КАБ са хвърлени в Курска област, т.е. на руска територия – там, където Владимир Путин обяви, че руската армия напълно е победила, защо тогава бомбардира? Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб малко под 5400 изстреляни снаряда т.е. около 250 повече на дневна база. Руската армия е използвала почти 2900 FPV дрона-камикадзе т.е. тук няма промяна, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 72 отбити руски щурма там, като от посоченото в сводката на украинския генщаб се вижда, че боеве текат по цялата южна дъга на Покровск, но и на изток, с опит на руснаците да стигнат до Мирноград. В съседното от юг Новопавловско направление са спрени 22 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са извършени 23 руски пехотни атаки, в Торецкото направление – 13 атаки, а в Курска област – 10 руски пехотни атаки, като в обзора на ISW, цитиран с активен линк по-горе, има геолокализирани кадри на украински напредък в южните покрайнини на Тьоткино, а руски части са напреднали югоизточно от Тьоткино. Руското военно министерство обяви село Марино за превзето - намира се на самата граница между Украйна и Русия, но още няма геолокализирани видеокадри за потвърждение.

A North Korean supplied 170mm M1978 Koksan self-propelled artillery system used by Russian forces against Ukraine, likely in the Kursk region. The first footage from such a close distance pic.twitter.com/umvE8lrvZz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 19, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", съобщава, че руската армия е овладяла доста позиции по линията Удачно – Новоолександровка. Това е един от участъците на южната дъга на Покровск, с поглед към административната граница на Днепропетровска област. Руснаците искат да си осигурят излаз във фланг на Покровск, от югозапад, за да щурмуват града, добавя "Офицер+". Той е категоричен – руските FPV дронове вече стигат в района на Добропиля (Доброполе) и че в Покровск не трябва да има цивилни, защото това вече не е град, а поле на постоянни обстрели.

Югозападно от Торецк руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" отчита, че Нова Полтавка е превзета от руската армия. Каналът обаче пише за украински контраатаки в Лиманското направление – при Торско, както и в Новопавловското направление – при Зелено поле, по-дълбоко на юг-югозапад от Покровск и Курахово, но уж били неуспешни. Говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов заяви, че руските части в Богатир са изтласкани назад по път Н-15 към Комар и че в Богатир украинската армия запазва позиции.

В Южна Украйна боевете не са така интензивни, но това не значи, че няма жестоки сблъсъци. Засега руснаците атакуват повече в Ореховското направление, най-западната част на целия фронт в Украйна, но оценките, че става въпрос за локални опити за подобряване на позиции се затвърждават всеки ден:

Още: Украйна твърдо не вярва, че Тръмп ще се справи с Путин: Пореден пример (ОБЗОР – ВИДЕО)

За пръв път Украйна успя да свали дрон "Шахед" във въздуха с друг дрон - безпилотен летателен апарат-прехващач. Повече за него, припомнете си и научете: Украйна прави нов дрон, с който ще неутрализира руските "Шахед" (ВИДЕО)

🇺🇦 For the first time, a Shahed drone was shot down by a Ukrainian drone mid-air. Using a Sting interceptor equipped with thermal vision, Ukraine’s "Wild Hornets" unit hunted the Shahed above the clouds and struck it from below. pic.twitter.com/RdRtYHpf1w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 19, 2025

Съгласно сводката на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 108 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 35 дрона, още 58 са приземени с електронно заглушаване, т.е. 15 са преминали през украинската ПВО. В Сумска и Днепропетровска област, в Павлоградска община, има щети по инфраструктура, за щастие няма пострадали хора. Руското военно министерство съобщи за 8 свалени дрона в Брянска област.