Какво си казаха Тръмп и Зеленски: Говори украинският президент (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разкри какво е било обсъдено по време на телефонния разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп. Той е повдигнал въпроса за прекратяването на огъня и готовността на Съединените щати да предприемат по-сериозни стъпки по отношение на санкциите. Зеленски е призовал Тръмп да помисли за налагането на нови санкции и да ги приложи, ако Русия продължи войната. "Помолих го преди разговора му с Путин да не взема решения за Украйна без нас. Това са фундаментални и много важни неща за нас", обясни той.

Zelensky shared details of his recent conversation with Trump, emphasizing that he asked Trump not to make any decisions about Ukraine without Ukraine’s direct involvement. He made it clear that Ukraine will not withdraw its forces from its own territory and will not yield to any… pic.twitter.com/i0QAQMRKDp