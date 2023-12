Узбекистан става руска земя: Русия е принудена да се обяснява (ВИДЕО)

Прилепин, който е известен и като командир на отряд проруски сепаратисти в Донбас, говори по темата за миграцията в Русия, какъв проблем е това и че се използва от вражески сили за всяване на раздор.

Той специално посочи Узбекистан. Руският ултранационалист разви теза как "всички" от присъединените евентуално територии трябва да научат руски език – а Русия има право да си "прибере" Узбекистан, защото сега в Руската федерация имало 2 000 000 узбекистанци-мигранти. "И кой ще ни забрани да правим каквото и да е на територията на Евразия след парада ни в Киев? Никой", казва още Прилепин:

🤡 "Who will forbid us to do anything on Eurasian territory after the parade in Kyiv? Nobody"



Kremlin propagandist Zakhar Prilepin argues that the "migrant problem" in Russia can be solved very simply - by seizing the territories of the former Soviet Union. Prilepin cited… pic.twitter.com/5jJjad8xrP