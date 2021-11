В 23 държави от ЕС през 2020 са нападани журналисти

Това съобщи Европейската комисия по повод днешния международен ден за прекратяване на безнаказаността за престъпленията срещу журналисти.

ЕС остава едно от най-сигурните места за журналистите, но въпреки това в последните години посегателствата срещу тях нарастват, отчита комисията.

175 служители в медии са пострадали миналата година при отразяването на протести. Еврокомисията планира догодина да представи мерки срещу делата, завеждани срещу журналисти, за да се попречи на работата им.

"Няма демокрация без свободни медии, а нападението по медия е удар по демокрацията", се посочва в съвместно изявление на заместник-председателите на ЕК Жозеп Борел и Вера Юрова. Двамата отбелязват, че по данни на ЮНЕСКО от началото на тази година живота си са изгубили 44 журналисти по света.

